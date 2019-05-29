Директорам школ пора запасаться валидолом: генпрокурор пообещал массовую проверку

Генеральная прокуратура России намерена провести массовую проверку школ – при этом изучены будут не только вопросы безопасности учебных заведений, но и качество питания и работа по профилактике преступности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая сегодня в нижней палате российского парламента в рамках «правительственного часа».

Ситуацию с безопасностью и охраной учебных заведений в стране Чайка назвал сложной. По его словам, в этом году запланирована комплексная проверка в образовательных организациях, в ходе которой надзорное ведомство изучит не только ситуацию с охраной школ, но и вопросы, связанные с питанием учащихся и профилактикой преступности. «Всего за прошлый год нами выявлено на этом направлении 56 тысяч нарушений закона, внесено 18 тысяч представлений. В суды мы обратились с исками, почти 5 тысяч случаев было», – уточнил он.

При этом, отметил Чайка, в России действует немало школ, где вообще нет системы видеонаблюдения, квалифицированной охраны и не соблюдается пропускной режим. «В ряде случаев это обусловлено недостаточным финансированием, – признал он. – И ненадлежащим контролем со стороны должностных лиц».

Ранее в рамках «правительственного часа» в Госдуме Чайка сообщил о массе нарушений при реализации мусорной реформы, и раскритиковал отрасль гражданской авиации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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