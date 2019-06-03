Экс-главу Клинского района «раcкулачат» еще на 5 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ выявила у экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя дополнительно имущество почти на 5 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Принято решение об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска. В итоговой редакции которого прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей, в том числе 1 699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд рублей, четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн рублей, а также 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества», – сказал Куренной (цитата по «Интерфаксу»)

Ранее сообщалось, что по иску Генпрокуратуры в суд уже взыскал с экс-чиновника имущество на 4,3 млрд рублей.

Бывший чиновник привлечен к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и получении взятки. Напомним, Постригань обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. Его задержали в июне 2018 года в аэропорту «Шереметьево». Следователи ГСУ СКР по Московской области, в частности, полагают, что Постригань в 2011-2013 годах намеренно внес в официальные документы недостоверные данные о якобы готовности к эксплуатации жилого дома в городе Клин – хотя знал, что дом не соответствует проекту и недостроен.

Как сообщал «Коммерсант», суд уже налагал арест на имущество Постриганя, однако ситуацию осложняло то, что фактически за самим экс-чиновником ничего из объектов недвижимости не числилось: все было записано на друзей и родственников. В итоге Московский областной суд признал незаконным решение об аресте недвижимости, принятое в августе прошлого года Клинским судом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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