Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоемы Подмосковья

Роспотрбенадзор назвал 15 мест в Московской области, где разрешено купание. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий список опубликован на сайте регионального управления.

В перечень разрешенных для купания водоемов попали карьер «Волкуша» в Лыткарино; Пестовское водохранилище в зоне отдыха пансионата «Пестово»; река Яхрома – ООО «Лига деятелей культуры и спорта» в городском округе Дмитровский; озеро Большое во Фрязино; зона отдыха «Городские парки», Иваньковское водохранилище и зона отдыха «Городские парки» в Дубне; городской пляж МАУ «Парковый комплекс» в городском округе Клин, зона отдыха ЛРЦ «Ока» в городском округе Озеры; МАУ «Парк культуры и отдыха «Серебряный» в городском округе Серебряные Пруды.

Кроме этого, разрешен отдых в Дмитрове у прудов на улице Подъячева и Инженерной улице и в поселке Новосиньково на реке Варваровка, в зонах отдыха у воды МБУ ДОЛ «Сокол» в Коломенском; водоем «Юбилейный» в Электростали и на озере Коверши в Ногинском районе.

В Роспотребнадзоре пояснили, что список формировался на основе норм СанПиНа.

В частности, на пляжах должны быть размещены урны, общественные туалеты, установлены фонтанчики с питьевой водой, открытые и закрытые раздевалки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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