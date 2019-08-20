Антикоррупционный провал: чиновники стали чаще уходить от ответственности за препятствия бизнесу

По итогам шести месяцев 2019 года в России зарегистрировано на треть меньше уголовных дел против чиновников, незаконно препятствующих бизнесу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова.

«Число зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) в 1 полугодии сократилось почти на треть -49 (-31,9% к аналогичному периоду прошлого года). Выявлено всего 25 лиц, совершивших подобное преступление. За полугодие передано в суд с обвинительным заключением всего 12 дел (– 40 %)», – говорится в сообщении.

Комментируя эту ситуацию, бизнес-омбудсмен оценил такую ситуацию как провал. «В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал», – сказал Титов.

По его оценке, изменить ситуацию возможно, только дав прокуратуре определенные процессуальные возможности. «В частности, на мой взгляд, было бы полезно предоставить ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по данной статье. Это увеличило бы число подобных дел и ускорило бы их расследование», – считает бизнес-омбудсмен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.19

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