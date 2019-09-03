«В палате интенсивной терапии»: ФСИН рассказали о здоровье экс-главы Серпуховского района, который заявил о «криминале» во власти

Экс-глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун находится в палате интенсивной терапии под наблюдением специальной бригады из-за голодовки. Об этом сообщил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Сергей Мороз.

«На протяжении длительного времени Шестун находится на голодовке, он не согласен с обвинениями, со следственными мероприятиями и таким образом выражает протест. На данный момент он находится в больнице в «Матросской тишине» в палате интенсивной терапии», – цитирует его слова агентство «Москва».

По словам Мороза, состояние политика на данный момент оценивается как средней тяжести. «Но жизни и здоровью ничего не угрожает, и мы за этим следим», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы. Следственный комитет полагает, что в эти годы он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц и проворачивал крупные аферы с муниципальной землей. Сам экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

19 июля Шестуну были предъявлены окончательные обвинения. По словам его жены, Юлии Шестун, в следственный кабинет СИЗО «Матросская тишина» экс-чиновника принесли на носилках.

Во время зачитывания обвинений носилки с Шестуном стояли на полу, а сам он на происходящее не реагировал. Адвокаты экс-главы района усомнились в том, что он находится в сознании и способен адекватно воспринимать слова следователей. Тюремный врач, между тем, утверждал, что обвиняемый все слышит и понимает.

Примечательно, что за несколько месяцев до задержания в июне 2018 года чиновник опубликовал видеообращение к президенту РФ, в котором заявил, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Шестун сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». Там же Шестун продемонстрировал некие диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». Кроме того, из записей, приведенных в обращении, следовало, что начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента».

Семья Шестуна также дважды записывала видеообращение к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации.

Еще будучи на свободе Шестун в комментарии РИА «Новый День» сообщал, что проверки на него обрушились после того, как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.09.19

Игуана и «деанон» авторов скандальных телеграм-каналов: как пройдет «Ночь выборов 2019». / «Дело 31 августа»: в Москве задержан глава Либертарианской партии и оппозиционный активист. / Сбербанк по требованию Путина реструктуризирует кредиты пострадавшим от наводнения. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»