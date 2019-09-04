Вмешательство в российские выборы: Deutsche Welle отказалась идти «на ковер» в Госдуму

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась направить своих представителей на заседание комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом говорится в письме главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна на имя главы думской комиссии Василия Пискарева.

В письме, копия которого опубликована на сайте Госдумы, отмечается, что у представителей немецкой телерадиокомпании нет «правовой возможности» принять участие в заседании комиссии – Deutsche Welle подотчетна немецким властям, поскольку является субъектом публичного права ФРГ.

Кроме того, вопросы коммуникации с политическими институтами относятся к ведению исключительно генеральной дирекции телерадиокомпании, а «сотрудники московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе», подчеркивает Хоффман.

Для решения интересующих Госдуму вопросов Хоффман пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с главой Deutsche Welle.

Заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства начнется в Госдуме сегодня, 4 сентября, в 12 часов.

Напомним, комиссия была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета Госдумы. Провести заседание предложили лидеры всех фракций политических партий, представленных в нижней палате парламента. Первая встреча членов комиссии состоялась 23 августа. Одним из поводов для создания думской комиссии послужило заявление официального представителя МИД Марии Захаровой о публикации Deutsche Welle – по ее словам, в материале содержались призывы к участию в несанкционированной акции протеста.

Массовые митинги и шествия начались в Москве в середине июля на фоне отказов окружных избирательных комиссий регистрировать на выборах в Мосгордуму представителей несистемной оппозиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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