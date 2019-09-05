Подмосковная «Катакомба»: СМИ раскрыли силовые методы воздействия на несговорчивых заключенных

Стали известны новые подробности о громком деле арбитражного юриста Кантемира Карамзина, который почти полгода жестоко преследуется УФСБ по Москве и Московской области по сфабрикованному уголовному делу. По данным СМИ, адвокат не случайно помещен в СИЗО подмосковного Сергиева Посада – это учреждение неофициально называют «Катакомбой» скандально известного «бутика ФСБ». Речь идет, в том числе, о запрете на свидания с адвокатами, провокациях и нападениях агрессивных уголовников.

Как пишет «Ленправда», суд подмосковной Балашихи, выносивший в апреле решение об аресте Кантемира Карамзина, и СИЗО-8 УФСИН России в Сергиевом Посаде, куда его поместили, были выбраны чекистами не случайно. По данным издания, эти подмосковные города УФСБ Москвы и МО считает своей «вотчиной», где эффективнее всего проводить нужные приговоры и обеспечивать «силовые посадки». Один из высокопоставленных сотрудников УФСБ похвастал юристу в личной беседе, что «здесь мы решаем любые вопросы, все схвачено».

Ранее «Собеседник» уже обращал внимание, что подконтрольные УФСБ судьи, полиция, следователи и сотрудники следственных изоляторов по факту могут выполнять роль подрядчиков в бизнес-процессах так называемого «Бутика ФСБ», нелегальной структуры, судя по всему, оказывающей теневые силовые услуги в столице при управлении, возглавляемом генерал-полковником Алексеем Дорофеевым.

По данным СМИ, сначала в отношении «клиента бутика» подбирается статья и шьется дело, затем выносится нужный приговор о мере пресечения, а дальше горемыка помещается в СИЗО, где его прессуют без суда и следствия сотрудники спецслужбы и завербованные ими работники следственного изолятора, чтобы выбить нужные показания. В этой «пищевой цепочке» СИЗО отводится особая роль.

Как отмечает «Ленправда», федеральное казенное учреждение СИЗО-8 УФСИН России по Московской области, возглавляемое полковником внутренней службы Леонидом Силивестровым, в адвокатской среде именуют «Катакомбой». У тюрьмы, расположенной в центре старинного Сергиева Посада на ул. Болотной, дурная слава. Сюда попадают те, кого надо спрятать понадежнее, практически похоронить заживо или сломать в интересах обвинения. По сведениям источников издания, для них здесь приготовлены специальные «режимные» камеры – крохотные переполненные камеры по 1,5 кв м на человека. Для страдающего сахарным диабетом юриста Кантемира Карамзина настолько стесненные условия и отсутствие движения – особо изощренная пытка. Во многие камеры практически не проникает свежий воздух и не пробивается дневной свет сквозь маленькие оконца, утопленные в землю. В СИЗО всего два небольших кабинета для свиданий, поэтому адвокатам нужно занимать очередь для встреч с подзащитными ночью. Здесь нет горячей воды и надлежащей медицинской помощи. Здание дореволюционной постройки не ремонтировалось со времен царя Гороха. В соцсетях утверждают, что выделенные в 2010 г на капремонт деньги могли быть распилены между приближенными к бюджету работниками ФСИН.

По сведениям «Ленправды», для «особо важных персон» – таких как юрист Кантемир Карамзин – администрация «Катакомбы», вероятно по команде кураторов с Лубянки, создает максимально агрессивную среду содержания. Обыски в камере с полным раздеванием по нескольку раз на день, отказ в лечении – даже если это дикая зубная боль и в надлежащей медицинской помощи, лишение всех письменных принадлежностей, чтобы не было возможности жаловаться и готовиться к процессам, подсадка зараженных инфекцией сокамерников и провокаторов-уголовников. В камеру к Кантемиру Карамзину в любое время суток могут беспрепятственно пройти сотрудники ФСБ для «внепроцессуальных бесед», во время которых юристу рассказывают, что от него по-настоящему хотят и что его ждет в случае отказа от «сотрудничества» со «следствием».

К публикации также утверждается, что в целях психологического давления сотрудники СИЗО используют и такие проверенные временем приемы, как издевательства и унижения. Могут намеренно часами не выпускать в туалет из кабинета во время встречи с адвокатом или умыкнуть вещи, переданные родными. Так недавно юрист вышел к адвокату в одном нижнем белье, потому что сотрудники СИЗО отказались выдавать его спортивный костюм.

При этом издание отмечает, что начальник тюрьмы полковник Леонид Силивестров любит устраивать экскурсии по своим владениям для паркетных журналистов, которым показывают какую-нибудь пустую образцово-показательную камеру, окрашенные решетки и таблички на стенах. Пыточные казематы и людоедские порядки СИЗО-8 остаются за кадром.

«Даже не могу описать, что за ужас происходит со мной каждую ночь, – передал Кантемир Карамзин в записке. – Они впускают ко мне в камеру кого угодно и я вынужден драться...»

Чтобы усилить давление на юриста, в камеру №41, где он находится, поместили страдающего параноидальной шизофренией «агента ФСБ» как он сам себя называет, – агрессивного и неадекватного соседа, который согласно диагнозу должен содержаться в изоляции. Подсадной «агент» днем и ночью оскорбляет юриста, бросается на него с кулаками, провоцируя на драку и угрожает убийством.

«Каждую ночь с 14.08.2019 по настоящее утро 21.08.2019 11:00 обвиняемый Байзаков Алишер осуществляет в отношении меня тяжкие преступления под угрозой убийством, в том числе кража, побои, грабеж. Но мои мольбы о помощи администрация СИЗО игнорирует, проявляя халатность и превышение полномочий (умышленно). Прошу срочно принять меры к собиранию доказательств и осмотру места преступления. Главное доказательство – видеозаписи с двух камер наблюдения, установленных в камере 41…", – пишет юрист в сообщении о преступлении № 2067 прокурору Сергиева Посада от 21 августа, копию которого опубликовала «Ленправда».

По многочисленным фактам нарушения его прав, угрозе жизни и здоровью, а также преступного бездействия сотрудников изолятора Кантемир Карамзин обратился с жалобой в прокуратуру Сергиева Посада и направил административные иски в суд Сергиева Посада и Люблинский районный суд г. Москвы. Ответчиками выступают должностные лица ФСИН и СИЗО-8, включая начальника тюрьмы полковника внутренней службы Л.Н. Силивестрова и его заместителя майора Е.М. Камардину, отмечает «Независимая газета».

В одном из исков юрист требует также признать незаконным и необоснованным введенный 25 июля ФКУ СИЗО-8 и медсанчастью № 50 ФСИН России карантин по «ветряной оспе», на основании которого администрация СИЗО не допустила юриста к личному очному участию в заседании Балашихинского суда по продлению сроков ареста, а затем запретила все встречи с адвокатами на 21 день.

Издание отмечает, что за день до суда 24-го июля юристу поменяли сокамерника. А утром 25-го обнаружили у него «ветряную оспу» и объявили о введении карантина. В случайное совпадение не верится. Карантин был выгоден стороне обвинения для затягивания сроков следствия и изоляции строптивого юриста от внешнего мира на три недели. То что карантин был фальсифицированным, подтверждается многочисленными фактами, утверждается в судебном иске. Администрация СИЗО даже не потрудилась провести лабораторные обследования «больного» и контактировавших с ним лиц, включая сотрудников самого СИЗО. Медики в погонах не интересовались, болел ли кто-то ветрянкой раньше (эпидемиологический и прививочный анамнез), не делали никому прививок, не проводили иммунизацию, не принимали других необходимых при вспышке инфекции экстренных мер.

В публикациях обращается особое внимание, что у опытного юриста, знающего закон, несмотря на атмосферу беззакония в СИЗО-8 и высоких «интересантов» из ФСБ, есть все шансы наказать своих обидчиков. Ранее решением от 15 августа суд Сергиева Посада уже признал незаконными действия администрации ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области о недопуске адвокатов к подзащитному Карамзину К.Ф. во время карантина с 24.07.2019 по 14.08.2019.

Как считают защитники Карамзина, рано или поздно кому-то придется ответить за нарушение закона. Вряд ли это будут настоящие кукловоды, организовавшие дело юриста Кантемира Карамзина. Рыцари плаща и кинжала, как показало расследование Ивана Голунова, умеют выходить сухими из воды.

Арбитражный юрист Кантемир Карамзин находится в Сергиево Посадском СИЗО с апреля 2019 г. почти пять месяцев по обвинению в экономическом преступлении (мошенничество) в связи с делом 12-летней давности. Доказательств вины Кантемира Карамзина у обвинения нет. За пять месяцев ареста следователи ни разу не допросили юриста по делу о мошенничестве и не провели никаких следственных действий, включая экспертизу документов на которой настаивали во время заседания суда об избрании меры пресечения и в дальнейшем на продлении сроков ареста.

Ранее Карамзин уже заявлял в обращении, что дело против него курирует УФСБ по Москве и Московской области, возглавляемое генерал-полковником Алексеем Дорофеевым. По мнению юриста его уголовное преследование было сфабриковано ФСБ в коммерческих интересах Алексея Дорофеева по заказу московских застройщиков, владельцев ДСК-1 и ФСК «Лидер» Владимира Копелева и Владимира Воронина. Настоящая цель силовой посадки – развалить арбитражные иски на 15 млрд рублей по акциям ДСК-1, которые юрист выиграл у бизнесменов Копелева и Воронина в интересах своего западного клиента.

СМИ неоднократно сообщали, что Кантемир Карамзин содержится в СИЗО в нечеловеческих условиях, подвергается пыткам, издевательствам, провокациям и постоянному прессу со стороны сотрудников УФСБ с тем, чтобы принудить его отказаться от арбитражных исков к застройщикам.

Примечательно, что Алексей Дорофеев известен наряду со своим экс-помощником Маратом Медоевым, как одиозный герой расследования Ивана Голунова о крышевании чекистами рынка ритуальных услуг столицы. Его называют одним из авторов дела о наркотиках, подброшенных журналисту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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