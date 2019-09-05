Правительство РФ одобрило идею досрочного получения негосударственных пенсий

Правительство РФ поддержало идею получения негосударственной пенсии с 55 и 60 лет. Положительный отзыв на соответствующий законопроект поступил в Государственную думу. Депутаты уже предложили убрать из условий выплаты таких пенсий трудовой стаж, чтобы стимулировать к уплате взносов самозанятых россиян.

По словам одного из авторов проекта закона, главы рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы при Комитете по финансовому рынку Дмитрия Скриванова, новшество призвано улучшить благосостояние людей предпенсионного возраста, «для которых выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате».

При этом в законопроекте предусмотрена возможность назначения таких пенсий в еще более раннем возрасте для тех, кто имеет право для досрочного получения таких выплат из ПФР.

Напомним, пока в России по закону установлены равные основания для выплаты как страховой пенсии по старости, так и негосударственной – для участников негосударственных пенсионных фондов: в частности, это достижение возраста 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

Авторы документа полагают, что их инициатива привлечет внимание россиян к негосударственным пенсионным фондам. «Наша задача – создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно», – заявил парламентарий.

Как сообщал «Новый День», в России лишь 40% предпенсионеров работают официально – уровень безработицы среди этой категории населения беспрецедентно высок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.19

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