Выборы-2019: в Госдуме обрушились с критикой в адрес Сергея Кириенко

Избирательная кампания-2019, которая завершилась в минувшее воскресенье в России, превратилась в «сплошную ложь, грязь и болтовню». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пленарном заседании Госдумы. По его оценке, ответственность за происходящее несет первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, с приходом которого начались «эти безобразия».

Бессменный лидер коммунистической партии напомнил о скандальных выборах президента РФ в 1996 году и своих судах за 600 тысяч голосов, «украденных» в Татарстане. Сейчас, по его словам, схожая ситуация складывается в Тыве. «Мы считаем, что выборы в Тыве вообще фальсифицированы полностью, мы их не признаем», – подчеркнул Зюганов, отметив при этом, что его соратники «пришли в ужас» от случившегося. «Мы все это обобщим, будет следствие, будут разбираться», – пообещал он.

Лидер компартии также раскритиковал действия партии власти, отказавшейся смягчать муниципальный фильтр накануне кампании, в результате чего многие сильные кандидаты были выключены из предвыборной борьбы. «Просили вас, Неверова (Сергей Неверов – лидер фракции «Единой России» в Госдуме, – ред) просил, уговаривал, Жириновский вместе с Мироновым – давайте отменим этот идиотский порог. Ничего похожего, – рассказал Зюганов о дискуссии по поводу муниципального фильтра. – Трех кандидатов наших, которые имели возможность победить – это Вологодская область, Калмыкия, Забайкальский край – просто не пустили на выборы. На президента можно выдвинуть, а на губернатора, оказывается, ты не в состоянии. Даже пытались целые партийные списки снимать, чего отродясь не было».

Зюганов также обрушился с критикой на партию «Коммунисты России», заявив, что «нет такой организации». «В Москве 34 кандидата зарегистрировали – у них ни структуры, ни денег нет, а оппонентов не зарегистрировали. Поэтому вся улица вздыбилась. Там, где можно было спокойно провести выборы, все чуть не превратилось в уличный вандализм», – объяснил лидер КПРФ причину московских протестов.

Ответственность происходящее лидер КПРФ возложил на первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. «С его появлением это безобразие началось вместо нормального полноценного диалога, – указал он. – Мы просили в комиссию (очевидно, имеется в виду ЦИК, – ред) включить заместителями представителей тех, кто представлен в парламенте… почему от этого ушли? Почему вводят КОИБы, электронное голосование? Во всем мире в нормальных странах этого нет, и не будет никогда».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

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