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Вторник, 10 сентября 2019, 18:59 мск

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«Мандат на стол!» В Госдуме придумали, как наказать «самомедвеженцев»

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат от «Справедливой России» Олег Нилов выступил с резонансной инициативой – запретить избранным депутатам-самовыдвиженцам «обретать партийную окраску» сразу после выборов.

«О выборном законодательстве, которое не соответствует точно интересам людей и партий... ну, может быть, одной партии соответствует, – отметил парламентарий. – Давайте определимся с самовыдвиженцами, которые обретают партийную окраску, переобуваются в другие краски на следующий день после выборов. Что будет с депутатами от партий, если они после выборов выйдут из партии и вступят в другую? Мандат на стол, правильно! Давайте здесь точно так же».

Напомним, во время избирательной кампании в Мосгордуму все представители «Единой России» подали документы в избиркомы в качестве самовыдвиженцев – официально партия в выборах не участвовала. Москвичи в соцсетях тут же окрестили таких политиков «самомедвеженцами» – по аналогии с фамилией премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который одновременно является председателем «Единой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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