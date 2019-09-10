«Мандат на стол!» В Госдуме придумали, как наказать «самомедвеженцев»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат от «Справедливой России» Олег Нилов выступил с резонансной инициативой – запретить избранным депутатам-самовыдвиженцам «обретать партийную окраску» сразу после выборов.

«О выборном законодательстве, которое не соответствует точно интересам людей и партий... ну, может быть, одной партии соответствует, – отметил парламентарий. – Давайте определимся с самовыдвиженцами, которые обретают партийную окраску, переобуваются в другие краски на следующий день после выборов. Что будет с депутатами от партий, если они после выборов выйдут из партии и вступят в другую? Мандат на стол, правильно! Давайте здесь точно так же».

Напомним, во время избирательной кампании в Мосгордуму все представители «Единой России» подали документы в избиркомы в качестве самовыдвиженцев – официально партия в выборах не участвовала. Москвичи в соцсетях тут же окрестили таких политиков «самомедвеженцами» – по аналогии с фамилией премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который одновременно является председателем «Единой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.09.19

«Режим авторитарного клана»: Фургал пытается «сковырнуть» Жириновского. / Выборы-2019: в Госдуме обрушились с критикой в адрес Сергея Кириенко. / Глава патриаршей комиссии ополчился на теорию Дарвина: «Учение ненаучно и абсолютно не подтвердилось». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»