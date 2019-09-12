«Кто кто раскачивает ситуацию изнутри»: в Госдуме предлагают создать комиссию по расследованию нарушений на выборах-2019

В Госдуме может быть создана комиссия по расследованию нарушений выборного законодательства во время избирательной кампании-2019. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил депутат от КПРФ Юрий Афонин. В частности, парламентарий считает, что правоохранительным органам стоит проверить партию «Коммунистов России» на возможную легализацию средств и неуплату налогов при обращении с избирательными фондами кандидатов.

«Мы приняли правильное решение о создании комиссии Государственной думы по иностранному вмешательству во внутренние дела России. Но не пора ли создать комиссию по расследованию деятельности тех, кто раскачивает ситуацию изнутри, устраивает вбросы, манипулирует с КОИБами, запугивает кандидатов, – обратился парламентарий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. – Таких ситуаций много по стране».

В частности, по мнению Афонина, расследовать надо «деятельность так называемых «комросов господина Сурайкина». «Кто их создавал и кто сейчас финансирует? – поинтересовался Афонин, заявив, что «на этих выборах они превратились в обычную обнальную контору». Он обратил внимание, что на выборах в Мосгордуму целый ряд оппозиционных кандидатов получил отказ в регистрации, однако представители «Коммунистов России» сумели собрать тысячи подписей, к проверке которых избиркомы никого не допустили. При этом в день голосования «комросы» собрали в среднем по 2,5 тысячи голосов на кандидата – то есть значительно меньше, чем подписей для прохождения фильтра.

«На их счета приходит 120 млн рублей, это больше, чем потратили КПРФ и «Справедливая Россия»«вместе взятые на этих выборах, – сказал Афонин, сообщив, что эти средства кандидаты снимали «на иные расходы». В частности, отметил он, силовикам стоило бы проверить траты «комроса» Дмитрия Зенова, который участвовал в выборах в Свердловской области. «Он набрал 3,5 тысячи голосов из почти 500 тысяч избирателей, говорят, что не выпустил ни одной листовки», – сообщил Афонин, отметив, что на счета Зенова, по его данным, пришло 30 млн рублей. «Куда ушли эти деньги? Скорее всего, на иные расходы, – заявил он. – Не попадает ли это под статью УК РФ о легализации и неуплате налогов? Давайте его проверим».

Страна нуждается в нормальном выборном процессе, а это возможно лишь при соблюдении законов, заключил Афонин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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