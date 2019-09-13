«Мы гордимся тем, что вы считаете правильным»: депутаты Госдумы отказались поддержать правительство РФ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался сегодня рассматривать правительственные поправки в Налоговый кодекс, касающиеся трансферного ценообразования, которое применяется при расчетах между взаимозависимыми компаниями для снижения издержек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во избежание скандала на заседании Думы члены комитета отправили чиновников на консультации с экспертным и бизнес-сообществом – при этом кабинету министров поставлен срок до понедельника.

Блок поправок по трансферному ценообразованию правительство разработало только ко второму чтению законопроекта. Речь идет о случаях, в которых допустима корректировка рыночных цен, а одна из новаций напрямую связана с ситуацией загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба». Кроме того, изменения касаются заключения соглашения о ценообразовании и порядка его последующей реализации.Как прозвучало на заседании, расширение полномочий налоговых органов по заключению и расторжению соглашений о ценообразовании нуждается в проработке, поскольку у бизнеса это вызвало вопросы.

Председатель комитета Андрей Макаров предупредил коллег, что дискуссия по трансфертному ценообразованию может занять несколько часов – при этом ранее глава комитета уже попросил в шутку принести участникам заседания бутерброды часов в 10 вечера.

«Вот это не было точно предметом первого чтения, – заявил Макаров о поправках. – Вопросы трансферного ценообразования бизнесом поднимались, и мы договорились, что обсудим во втором чтении. Но здесь вдруг уходит порог трансферного ценообразования. С какого перепугу мы убираем этот порог? Об этом вообще речи не было! Может быть, это правильно и обосновано – а может быть, нет. Почему сейчас вдруг появляется норма, которую вообще никто не обсуждал? У меня к правительству вопрос: в какой связи нам надо во втором чтении закона принимать нормы, которые не были предметом обсуждения ни в первом чтении, ни с бизнесом?»

«По трансфертным ценам правительство предлагает то, что считает правильным», – заявил представитель правительства. «То, что считает правильным? Ну и замечательно. Мы гордимся тем, что вы считаете правильным, – с сарказмом ответил Макаров. – А у меня немножко другое предложение: сейчас не принимать решения, рассмотреть весь блок этих поправок до понедельника с нашим экспертным советом и бизнесом. А если это, простите, останется на уровне аргументации «правительство считает это правильным» – боюсь, что тогда правительство должно будет это внести самостоятельным законопроектом, чтобы рассматривать в первом чтении».

Трансфертное ценообразование относится к сфере сбыта товаров и услуг взаимозависимыми лицами по внутренним ценам, которые отличаются от рыночных. Общая прибыль группы юрлиц таким образом может быть перераспределена таким образом, чтобы минимизировать объем положенных к уплате налогов.

Напомним, в ходе весенней сессии Государственной думы депутаты вернули в Комитет по бюджету законопроект, касающийся стимулирования добычи редких металлов. Тогда «макаровский комитет» одобрил и рекомендовал к принятию Госдумой поправки кабмина ко второму чтению документа, которые концептуально изменяли законопроект. Правительственные поправки в тот раз касались регулирования цен на топливо – в том числе, на автомобильный бензин и авиакеросин. В тот раз на заседании думы Макаров даже заявил, что готов покинуть пост председателя комитета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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