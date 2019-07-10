Политический кризис: Госдума становится антиправительственной

Сегодня нижняя палата российского парламента отказалась рассматривать и принимать уже второй на этой неделе правительственный законопроект. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе экспрессивного обсуждения документа видный представитель «Единой России» Андрей Макаров заявил о своей готовности покинуть пост председателя думского комитета по бюджету, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил о возможном правительственном кризисе.

На этот раз проблема возникла из-за предложенной кабинетом министров поправки, которая в корне изменила смысл законопроекта о стимулировании добычи редких металлов. Предложение правительства РФ фактически устанавливает новую систему сдерживания роста цен на топливо, концептуально меняя законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса РФ».

О «бензиновой» теме, внезапно возникшей ко второму чтению законопроекта, первым заговорил «единоросс» Геннадий Кулик. Он подчеркнул, что пока правительственная система сдерживания роста цен на топливо не работает, поскольку цены на топливо продолжают расти. Замминистра финансов РФ Илья Трунин на это заявил, что подорожание составило менее рубля и находится в пределах инфляции, «именно эту цель ставило себе правительство и этого результата удалось добиться».

«Предлагаемый правительством механизм снижает влияние нескольких факторов на розничные цены на автомобильный бензин и дизтопливо. Это достаточно большие бюджетные средства, их предлагается другими поправками, которые в этом же законопроекте содержатся, перераспределить из добычи в переработку. Как мы видим по итогам первого полугодия, это работает в целом эффективно, – заявил он. – Отказываться от механизма ни в коем случае не следует, иначе нас ждет взрывной рост цен на топливо». Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров со своей стороны отметил, что средства на сдерживание топливных цен будут получены не из бюджета, а за счет НПДИ. Спорная поправка же в большей степени посвящена поручению главы государства по сдерживанию цен на авиакеросин.

В этот момент в дискуссию включился Жириновский, который отметил, что все трое спорщиков – Макаров, Кулик и Трунин – состоят в одной партии. «Может быть, на собрании фракции все решать? Или на партийном собрании? – ядовито поинтересовался он. – Или в комитете? Может быть, тут разговорились некоторые? Успокоить кого-то надо? Мне кажется, этот процедурный вопрос имеет политическое значение, пусть договариваются на партийных мероприятиях».

Ко второму чтению произошло изменение концепции законопроекта, указал наконец на очевидное нарушение регламента депутат Госдумы Николай Коломейцев. «В первом чтении закон назывался о драгоценных металлах, а ко второму вдруг появилась дорогая, но нефть. Причем тут драгоценные металлы – и нефть? Это другой закон, изменение концепции. Ко второму чтению нельзя менять концепцию». «А вот это уже очень серьезный аргумент», – поддержал коммуниста спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На защиту правительственной поправки с жаром встал Андрей Макаров. Он напомнил, что 1 июля закончилось действие соглашения по ценам на бензин, которое было достигнуто ранее между правительством и нефтяниками. «Если не будет принято иного механизма, то мы получаем неконтролируемую ситуацию на рынке всех нефтепродуктов, – заявил он. – Можно рассуждать, не надо ли было эти меры предлагать и вносить в Государственную думу раньше – в этом все согласны. Но сейчас мы поставлены в такую ситуацию, что неприятие механизма, регулирующего цены на нефтепродукты, несет непредсказуемые последствия. Мы сочли необходимым это рассмотреть. Этот закон, по крайней мере, наиболее подходит для таких изменений».

Однако рассуждения юриста, совладельца адвокатской конторы Андрея Макарова не убедили спикера Госдумы. Володин напомнил о недопустимости нарушения регламента и предложил в подобных случаях прямо сообщать о них на Совете Думы. «Давайте прямо об этом говорить, заранее, понимая, что это какая-то безысходность. Чтобы не возникали такие ситуации, как вчера при обсуждении законопроекта об организации детского отдыха. Нам предложили нарушить все регламентные нормы», – подчеркнул Володин.

После этого заявления Кулик прямо заявил, что принимая правительственную поправку Госдума берет на себя ответственность, утверждая цены на бензин, а коммунист Николай Харитонов не менее прямо заявил, что жители юга Оренбургской области ездят заправлять автомобили в Казахстан – потому что там он стоит 26 рублей за литр, а в Оренбуржье 46 рублей, и потребовал выяснить, «почему такое происходит».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг со своей стороны напомнил, что такие поправки должны проходить экспертизу, и уже зазвучали предложения вернуть законопроект в первое чтение. Очередное напоминание Макарова об истечении соглашения с нефтяниками утонуло в депутатских вопросах и заявлениях.

В итоге глава фракции «Единой России» Сергей Неверов выразил общее возмущение действиями правительства РФ. «Мы поставлены в такую ситуацию. А почему нас ставят-то всегда в такую ситуацию? Кто-то вспомнил о том, что это соглашение закончилось, срочно начинает искать какую-то возможность его прицепить к какому-то законопроекту. Поправка втискивается и мы ее обсуждаем – потому что мы поставлены в такую ситуацию», – сказал Неверов.

«Вы же со всех требуете [соблюдения регламента и законов]? – обратился Володин к представителю правительства Илье Трунину. – А почему к себе по-другому относитесь? Покажите мне кого-то из регионов, чтобы вы взяли и вот так же разрешили?»

Поправка вообще не должна была появиться в таблице с рекомендацией к принятию, сообщила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова. Еще на стадии рассмотрения ее на заседании комитета по бюджету под председательством Макарова ее должны были внести в отдельную таблицу – не соответствующих концепции законопроекта и рекомендованных к отклонению.

В этот момент слово вновь взял Жириновский. Он напомнил о своем предложении «единороссам» из Госдумы и министерства разобраться со спорным вопросом на партийной встрече. «Дискуссия идет таким образом, что в конце дня наступит правительственный кризис, в Госдуме кризис, а председатель комитета подаст в отставку, – заявил лидер ЛДПР. – Я хотел предотвратить наступление таких отрицательных последствий. Договаривайтесь в других кабинетах. Я предлагаю сделать перерыв, накрыть хороший стол в фойе, а потом вернуться к этому вопросу и отклонить вообще принятие данного закона».

Замечание о возможной отставке, похоже, задело Макарова. «Я объяснил, чем руководствовался комитет! И в данном случае – мы были неправы? Ну, мы примем другое решение. А за свое место я не держусь!» – заявил он и покинул трибуну.

Тем не менее, Жириновскому удалось разрядить обстановку. После его «гуманного предложения» спикер Госдумы предложил вернуть поправки на рассмотрение комитета. До вторника комитет должен рассмотреть таблицу поправок и удалить из нее те, что не соответствуют концепции законопроекта.

Напомним, накануне спор у депутатов с федеральными чиновниками возник из-за законопроектов о детском отдыхе. Правительство РФ настаивало на принятии их до окончания весенней сессии, то есть до 25 июля – однако из-за позднего внесения в нижнюю палату парламента ко второму чтению было невозможно успеть собрать отзывы регионов. На нарушение регламента из-за желаний кабинета министров Госдума идти отказалась. Законопроекты будут рассмотрены в осеннюю сессию в приоритетном порядке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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