Белорусским и украинским националистам предложили вернуть Польше территории, которые освободила Красная армия

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков предложил белорусским и украинским националистам, которые жалуются на «оккупацию» со стороны Советского Союза, вернуть западные территории своих стран Польше. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий заявил, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, правительство которой, не слишком мешкая, сбежало в Лондон. В этих условиях правительство Советского Союза приняло решение взять под защиту народы западной Украины и западной Белоруссии, отторжение которых состоялось в 1920 году. С этой целью ровно 80 лет назад 17 сентября 1939 года, войска Красной армии были введены на территории Западной Украины и западной Белоруссии», – сказал Новиков.

Он обратил внимание, что к тому моменту был «на лицо был абсолютно очевидный, ничем не прикрытый экономический, национальный, культурный гнет западной Украины и Белоруссии со стороны польских властей».

«Надо понимать, что представляла собой жизнь абсолютного большинства в тех районах. Свыше 80% населения западной Белоруссии проживало в деревнях, при этом почти 85 тысяч крестьянских хозяйств не имело земли, а менее 600 помещичьих хозяйств владели более чем по тысяче гектар каждая. В освобожденных Красной армией районах было под 100 тысяч бездомных и батраков, тех, кто работал по 14-16 часов дней за похлебку», – подчеркнул коммунист.

По его словам, аналогичная ситуация с бедностью и социальным неравенством были и на западной Украине, где около 70% земли принадлежало крупным помещикам. «Что происходило в сфере культуры: в 1925 году на всю западную Белоруссию приходилось 4 белорусские школы, потом открылось еще несколько, но к 1937 году все белорусские школы были закрыты. Четверть детей вообще не посещало школы. Стоит ли удивляться, что 75% населения было неграмотным. Белорусский язык в Польше вообще не признавался, им запрещалось пользоваться госучреждениях, в суде, на почте. На западной Украине за годы польской оккупации было закрыто 3,5 тысячи украинских школ. Неграмотность составляла 70%», – обратил внимание Новиков.

Он подчеркнул, что такая же плачевная ситуация была и в сфере здравоохранения. В частности, на западной Украине на несколько миллионов человек приходилось всего 9 больниц. «Уже середине 40-го года на Западной Украине действовало 7 тысяч школ, из них 6 тысяч с украинским языком. В западной Белоруссии к 41-му году ликвидирована безработица, повсеместно введен 8-часовой рабочий день, введены песни по старости и инвалидности, действовало почти 6 тысяч школ, 74% из них вели обучение на белорусском языке», – напомнил депутат.

Вместе с тем, как отметил парламентарий, «нынешние российские псевдоисторики и коллеги-националисты из Украины и Белоруссии» пытаются убедить всех, что жители западной Украины и Белоруссии «якобы горько сожалели о вхождении в состав Совестного Союза». Однако, по его словам, результаты выборов в Народные Собрания и Совет Национальностей показали полную поддержку СССР и проводимых преобразований.

«Нужно хорошо знать и настойчиво пропагандировать эти цифры и факты. Нужно подготовить специально заявление и предложить и украинским и отдельным белорусским националистам, активничающим по части антисоветизма, зафиксировать очевидную вещь – если вы считаете, что советская власть принесла вам неисчислимые беды, тогда откажитесь от тех территорий, которые в свое время принадлежали Польше», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.19

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