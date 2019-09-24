Борьба с произволом силовиков: в России появилось «инстаграмное право»

Громкие скандалы вокруг журналиста Ивана Голунова и актера Павла Устинова, которых удалось «отбить» от силовых структур, показывают, что в России появилось «инстаграмное право». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. При этом либерал-демократ призвал представителей других профессий брать пример с сообщества актеров и СМИ – в том числе, уточнил Шерин, это касается ветеранов боевых действий в истории с погибшим Никитой Белянкиным.

Депутат напомнил, что в России органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны, и никто не может вмешиваться в их деятельность. Между тем, задержанный 6 июня журналист Иван Голунов, обвиненный в распространении наркотиков, после подключения к ситуации журналистского сообщества был освобожден. 11 июня стало известно, что его уголовное дело закрыто. «Оказывается, никто не виноват. Но если бы журналисты не подключились, возможно, человек бы сидел, – подчеркнул Шерин. – То же самое случилось с актером Павлом Устиновым». Он был задержан 3 августа, 16 сентября приговорен к 3,5 годам заключения, однако после подключения актерского сообщества и флешмоба в «Инстаграме», мера пресечения Устинову была изменена.

«В этом плане я хочу обратить внимание учителей, медиков, ветеранов боевых действий. Надо учиться у актерского сообщества и у журналистов отстаивать свои права, – посоветовал Шерин. – Оказывается, даже там, где не смог помочь адвокат и разобраться судья, можно все-таки добиться справедливости».

Шерин напомнил об убийстве 1 июня в Красногорске ветерана боевых действий, служившего в 2018 году в Сирии, Никиты Белянкина. Мужчина был убит в своем дворе после того, как вступился за людей, которых избивала группа неизвестных. «Рядом не оказалось ни сотрудников Росгвардии, ни полиции. Но оказался русский воин, герой, который бросился на помощь погибающим людям и был убит ударом ножа в спину», – отметил Шерин.

Депутат обратил внимание, что это убийство произошло почти 4 месяца назад, есть видеозаписи с места происшествия, однако следствие все еще тянется – в отличие от ситуации с Голуновым и Устиновым, где правоохранители сработали на удивление быстро. «Устинова 3 августа взяли, уже 16 сентября решение принято. А здесь есть видеозаписи, есть конкретный убийца, но до сих пор ведутся следственные действия. Фракция ЛДПР очень надеется, что победит все же закон, а не диаспора, которая стоит за этими людьми», – подчеркнул парламентарий.

Никита Белянкин был убит в поселке Путилково подмосковного Красногорского района в ночь на 1 июня. Друг погибшего Иван Суханов рассказал, что Белянкин увидел, как возле его дома толпа выходцев из южных регионов избивает двух молодых людей. Он решил заступиться за них. У экс-военнослужащего при себе был травматический пистолет. Он начал стрелять в воздух, чтобы угомонить нападавших, но в итоге получил удар ножом в область сердца и скончался на месте происшествия. Один из прохожих, за которых заступился Белянкин, получил ранение в печень. Нападавшие сбежали с места преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.19

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