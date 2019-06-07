Убийство бывшего спецназовца ГРУ: число фигурантов выросло до 7 человек

В деле об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина, который погиб в массовой драке в Подмосковье, появилось еще три фигуранта, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Красногорский городской суд арестовал до 2 августа четырех фигурантов дела, включая Сергея Ходжаяна. По версии следствия, что именно он мог нанести смертельный удар ножом в сердце спецназовца. Никто из арестованных свою вину не признал.

Как сообщал «Новый День», драка произошла в ночь на 1 июня в поселке Путилково Красногорского района. Друг погибшего, Иван Суханов, рассказал, что Никита Белянкин увидел, как возле его дома толпа выходцев из южных регионов избивает двух молодых людей. Он решил заступиться за них. У экс-военнослужащего при себе был травматический пистолет. Он начал стрелять в воздух, чтобы угомонить нападавших, но в итоге получил удар ножом в область сердца и скончался на месте происшествия. Один из прохожих, за которых заступился Белянкин, получил ранение в печень. Нападавшие сбежали с места преступления.

Комментируя случившееся, член инициативной группы «Путилково» Станислав Смагин в авторской колонке для «Нового Дня» отметил, что на место преступления «скорая» ехала по свободным дорогам из Красногорска в Путилково 40 минут, полиция – и того дольше. «К сожалению, это должно было рано или поздно случиться. Построенное гетто без объектов инфраструктуры – без поликлиники, без полиции, без пожарных, без спортивных объектов – и все это брошенное на произвол судьбы властями принесло свои плоды, – пишет Смагин. – На протяжении трех лет мы кричали и стучали в закрытые двери: писали президенту РФ, отправляли детское обращение на прямую линию главы государства, устраивали флешмобы. Писали в Генеральную прокуратуру (5 раз), обращались в ФСБ и Следственный комитет, инициировали четыре судебных дела, два которых – коллективные от жителей Путилково – продолжаются в настоящее время. Все наши просьбы и мольбы встречали стену безразличия и наплевательского отношения к людям».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.19

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