Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей

Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» член инициативной группы «Путилково» Станислав Смагин.

Вчера мы были свидетелями и участниками акции памяти погибшего от рук озверевших убийц молодого парня Никиты Белянкина, нашего соседа. Думаете, эта трагедия что-то изменит в жизни Путилково? Думаете, власти наконец поймут, что деревне с населением более 50 000 человек (а когда достроится Большое Путилково станет более 100 000!) нужны свои отделения экстренных служб?

В вечер трагедии «скорая» ехала из Красногорска в Путилково 40 минут, полиция – и того дольше. По свободным дорогам! Как это комментировать? Это прекрасно демонстрирует, как к нам относится администрация г.о. Красногорск и власти Московской области.

Мы живем в деревне с населением небольшого города, но без инфраструктуры, которая должна быть в любой деревне. В «Мортонграде» в соответствии с проектной документацией должно было располагаться отделение полиции, станция скорой помощи и пожарное депо. И где они?

Власти подмахивают разрешения на строительство новых многоэтажек на месте инфраструктурных объектов и НИЧЕГО не делают для развития инфраструктуры! Разрешают строить торговые центры, не соответствующие проекту, а на жалобы и заявления присылают пустые отписки или просто игнорируют. Контролирующие и правоохранительные органы не хотят в упор видеть нарушения при строительстве. Ни один нарушитель закона не привлечен к ответственности и не понес наказание, – всё шито крыто. А люди гибнут! Молодые и виновные лишь в своей храбрости и желании помочь другим, там, где власть бездействует.

Или по логике власти, в Путилково можно убивать людей и незачем оказывать здесь людям помощь?! На вечер памяти понагнали автобусов с бойцами спецподразделений. Власть боится законопослушных скорбящих людей? А может быть просто каждый должен делать своё дело и нести за это ответственность? Кто ответит за миграционный центр в районе без пункта полиции? Кто ответит за смерть человека в деревне без станции скорой помощи? Власти опомнитесь, Путилково не нужны новые жертвы.

К сожалению, это должно было рано или поздно случиться. Построенное гетто без объектов инфраструктуры – без поликлиники, без полиции, без пожарных, без спортивных объектов – и все это брошенное на произвол судьбы властями принесло свои плоды. На протяжении трех лет мы кричали и стучали в закрытые двери: писали президенту РФ, отправляли детское обращение на прямую линию главы государства, устраивали флешмобы. Писали в Генеральную прокуратуру (5 раз), обращались в ФСБ и Следственный комитет, инициировали четыре судебных дела, два которых – коллективные от жителей Путилково – продолжаются в настоящее время.

Все наши просьбы и мольбы встречали стену безразличия и наплевательского отношения к людям. В ответ мы получали отписки, написанные под копирку. А ведь станция скорой помощи от места убийства всего в 500 метрах! И Никиту, может быть, можно было спасти! Но эта станция – Химки, а мы относимся к Красногорску, поэтому скорая едет к нам 40-60 минут – нерационально тратятся бензин, ресурс автомобиля, бесценное время врачей и людские жизни.

Поражает безразличие властей. Прошло уже 3 дня после трагедии. Никто – ни глава округа Хаймурзина, ни губернатор Воробьев – не выступили ни с заявлениями, ни со словами соболезнования. Они не пообещали взять расследование под контроль, не пообещали найти убийц.

Лишь вчера после народного схода и освещения проблемы всеми СМИ, администрация через чаты начала поиски родителей Никиты. Теперь они хотят оказать какую-то помощь. Но ведь везде указаны карты для сбора средств, почему не перевести тихо и молча? Нет, теперь им нужен PR, они хотят выглядеть белыми и пушистыми, хотят помочь перед камерами.

Но за три года здесь умерло и пострадало очень много людей. Почему администрация г.о. Красногорск не помогла семье, погибшей при пожаре 4 года назад? Почему не помогли семье рабочего, погибшего при строительстве храма? Почему не помогла семье, сбитой женщине с ребенком насмерть на Путилковоском шоссе 2 года назад? Почему не помогли семье погорельцев, у которых полностью выгорела квартира год назад и они остались с грудным ребенком без всего на улице? Почему не помогли семье умершей молодой девушки, гулявшей с ребенком год назад в Путилково? Почему не помогли семье мужчины – работнику местной школы, найденному мертвым с обглоданным лицом на парковке в Путилково? Почему не помогают семьям, оставшимся без машины, а угоняют здесь чуть ли не каждую ночь...

А ведь все эти смерти – это преступная халатность и бездействие властей! Во всех случаях долго ехали пожарные, не могли быстро начать тушение пожара, долго ехала скорая помощь и совсем не приезжает к нам полиция. Лично я очень часто вызываю на шумные работы ночью – звоню по 20-30 раз – не приезжают! Дважды мы с соседями сами ездили в отделение полиции писать заявления. Но никакой реакции нет.

Москва, Станислав Смагин

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