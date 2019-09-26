Фонд соцстраха отметил снижение рождаемости в России: удалось сэкономить

Фонд социального страхования РФ впервые отметил профицит в своем бюджете по статье о временной нетрудоспособности в связи с материнством. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил его руководитель Андрей Кигим в отчете за 2018 год в Государственной думе.

«Особенность исполнения бюджета именно этого года. Впервые бюджет по временной нетрудоспособности и материнству мы исполнили с профицитом. Это связано, к сожалению, с таким фактором, как снижение рождаемости. Именно за счет этого появился дефицит по этому виду страхования», – сказал он.

Кигим уточнил, что расходы на выплату пособий по материнству снизились, несмотря на то, что выросли пособия. При этом в целом на выплату пособий фонд направил 251 млрд рублей – это на 27 млрд рублей, или на 12% больше, чем годом ранее.

В целом по доходам бюджет Фонда социального страхования за 2018 год исполнен 735,2 млрд рублей, или 103,7% к показателям, утвержденным законом. Расходная часть составила 702,2 млрд, или 95,3% к бюджетным показателям.

Как сообщал «Новый День», в России растет естественная убыль населения, достигнув в январе-июле 2019 года 209,7 тысячи человек и ускорившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,2 раза (коэффициент составил -2,5% против -2%). Как обращали внимание эксперты, тенденция остается неизменной – смертность, несмотря на сокращение числа умерших, продолжает опережать падающие показатели рождаемости. В «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отмечалось, убыль населения затронула 69 регионов, максимальные значения наблюдаются в Псковской (-8,8%), Тульской (-8,4%), Тверской (-8%), Ивановской (-7,9%), Орловской (-7,8%) и других областях. За 7 месяцев родилось 860,4 тысячи детей, что на 68,5 тысячи (или на 7,4%) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

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