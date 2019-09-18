На дне: рождаемость в России упала в демографическую яму конца 1990-х

В России растет естественная убыль населения, достигнув в январе-июле 2019 года 209,7 тысячи человек и ускорившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 1,2 раза (коэффициент составил -2,5% против -2%). Как обращают внимание эксперты, тенденция остается неизменной – смертность, несмотря на сокращение числа умерших, продолжает опережать падающие показатели рождаемости.

Как отмечается в «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, убыль населения затронула 69 регионов, максимальные значения наблюдаются в Псковской (-8,8%), Тульской (-8,4%), Тверской (-8%), Ивановской (-7,9%), Орловской (-7,8%) и других областях.

За 7 месяцев родилось 860,4 тысячи детей, что на 68,5 тысячи (или на 7,4%) меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Общий коэффициент рождаемости составил 10,1 промилле против прошлогодних 10,9. Снижение числа родившихся наблюдается в большинстве субъектов РФ, за исключением Карачаево-Черкесии, Москвы и Ненецкого автономного округа.

При этом эксперты отмечают, что суммарный коэффициент первых рождений по итогам 2018 года составил лишь 0,66 ребенка в среднем на женщину, причем падение показателя кажется особенно резким на фоне 2010-2015-х гг., когда он колебался около относительно высокого уровня в 0,8. Такой низкий показатель первых рождений наблюдался в России лишь единожды – в 1999 году на «дне» нисходящего тренда рождаемости.

По мнению аналитиков, в основе подобной динамики рождаемости могут лежать два фундаментальных фактора. «На первых рождениях сказывается экономическая рецессия, в том числе снижение реальных доходов населения с 2014 г., а также, возможно, смена поколений в возрастах максимальной репродуктивной активности. В отношении последнего фактора рано делать какие-либо выводы, но поколение 1990-х гг. рождения имеет, как минимум, две особенности. Во-первых, его детство пришлось на период острого демографического кризиса, а значит, проходило среди массово однодетных и неполных семей, причем на фоне существенного роста бедности. Во-вторых, это первое из «цифровых» поколений, в чью жизнь сетевые технологии вошли достаточно рано, чтобы повлиять на образ жизни и базовые ценности», – говорится в докладе.

Что касается смертности, то за январь-июль 2019 года умерло 1 млн 70 тысяч человек, что на 29,3 тысячи (на 2,7%) меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Общий коэффициент смертности составил 12,6%, что ниже значений в предыдущие годы.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сейчас снизились показатели смертности населения от болезней системы кровообращения, внешних причин, некоторых инфекционных и паразитарных болезней, болезней органов дыхания, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Наиболее значительное сокращение демонстрирует коэффициент смертности от болезней нервной системы – на 21%.

В то же время выросла смертность населения от новообразований (на 1,9%), болезней органов пищеварения (на 2,6%), цереброваскулярных болезней (на 1,9%) и отравлений алкоголем (на 16,3%).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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