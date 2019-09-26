Как в «Поле чудес»: в Госдуме назвали данные Росстата о росте экономике «подгоночными»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента прозвучала жесткая критика в адрес Федеральной службы государственной статистики (Росстат) со стороны представителей «Единой России». В частности, как передает корреспондент РИА «Новый День», глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров назвал данные Росстата о росте экономики «подгоночными» и предложил вывести это ведомство из-под руководства Минэкономразвития.

В ходе обсуждения отчета правительства РФ об исполнении федерального бюджета Макаров пояснил, что его комитет сравнил цифры Росстата и Минэкономразвития по отдельным показателям, и обнаружил серьезные расхождения. «Данные Минэкономразвития берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей, а потом переносятся на всю страну, – констатировал глава думского комитета. – У нас в течение года [один из показателей] в прогнозе МЭР менялся 5 раз. Помните, как в «Поле чудес» – угадал все буквы, но не смог прочитать слово? Это идет подгонка под другие показатели вот этого показателя статистики!»

«Отсюда вопрос: как мы получили в конце 2018 года рост в 2,3%?» – поинтересовался Макаров и сообщил, что депутаты просили МЭР предоставить до рассмотрения отчета на заседании Госдумы «пофактурный анализ роста в 2,3%», однако «сегодня идет заседание Государственной думы, но эти цифры нам так и не представлены».

«Этот рост означает только передачу управления статистикой министерству экономического развития, – подчеркнул Макаров. – В этих цифрах мы не видим, что делает Росстат. Идет подгонка данных Росстата. Может быть, все же поднять статус Росстата и вернуть его под управление правительства? Чтобы никакое ведомство не могло использовать эти данные для достижения своих целей».

Ранее сегодня первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, зачитывая в Госдуме отчет об исполнении бюджета-2018, заявил, что в прошлом году экономика показала рекордный за пять лет рост в 2,3%.

Примечательно, что после появления этих данных еще в начале 2019 года независимые эксперты называли такой «рекордный рост» парадоксальным и связывали его с пересмотром ряда показателей экономики в предыдущие периоды. Как подчеркивали аналитики, есть все основания полагать, что Росстат подобным образом будет удивлять регулярно, чтобы показать исполнение поручения главы государства о прорыве экономики.

Экономист, партнер Matrix Captial Евгений Гавриленков обращал внимание, что такая ситуация уже привела к тому, что ни правительство, ни экспертное сообщество не понимают, что реально происходит в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

«Деньги есть, но…»: правительство РФ готово побить рекорд по неисполнению расходов госбюджета. / Жителям России запретили курить на балконах. / Громкое дело: в Подмосковье задержаны сообщники криминального авторитета «Шишкана». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»