Алексей Кудрин: Пенсионеры раз и навсегда выведены из числа бедных

Российские пенсионеры не попадают в число бедных слоев населения, поскольку для них установлена доплата к пенсии до прожиточного минимума. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, отвечая сегодня на пленарном заседании Госдумы на вопросы депутатов. «Пенсионеры у нас выведены из числа бедных раз и навсегда, и слава Богу», – сказал он.

По словам Кудрина, реальные доходы падают у других категорий населения, и одной из причин стал рост платежей населения по кредитам и ипотеке. «Профицит бюджета – это то, что не тратится государством. Он ничем не может помочь в снижении реальных доходов населения», – заявил глава Счетной палаты.

При этом Кудрин признал, что социальная инфляция (цены на товары первой необходимости) растет быстрее, чем средняя инфляция. «На это надо обращать внимание, и ориентировать саму поддержку социально незащищенных граждан на такую инфляцию, а не на среднюю», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что относительно показателей инфляции парламентарии вступили в полемику с главой Счетной палаты. В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев напомнил о словах президента РФ о «подкручивании» данных о росте цен. «Минэкономразвития утверждало, что инфляция снижается, а президент сказал, что это Центробанк подкручивает статистику, – отметил он. – Как это оценивает Счетная палата?»

Кудрин сообщил, что считает достоверной статистику по инфляции. «Вопрос, что подкручивает ЦБ? Я думаю, имеется в виду, что у ЦБ есть инструменты и механизмы влияния на инфляцию. Если она снижается – это влияние и применение инструментов Центробанка, я это воспринял так, что инструменты были так задействованы, и инфляция станет ниже таргетированного уровня в 4%. Я это так понял, а не в смысле, что недостоверные показатели применяются».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

«Дело 27 июля»: из-под стражи освобожден еще один фигурант. / Как в «Поле чудес»: в Госдуме назвали данные Росстата о росте экономики «подгоночными». / «Деньги есть, но…»: правительство РФ готово побить рекорд по неисполнению расходов госбюджета. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»