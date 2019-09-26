«Деньги есть, но…»: правительство РФ готово побить рекорд по неисполнению расходов госбюджета

По итогам 2019 года правительство РФ побьет прошлогодний рекорд по неисполнению расходной части федерального бюджета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя сегодня в Госдуме доклад первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова о существенном росте отечественной экономики в 2018 году.

Силуанов, в частности, доложил нижней палате российского парламента, что экономика страны показала в 2018 году рекордный рост за последние пять лет. Он отметил, что на ситуацию не повлиял спад мировой экономики, при этом сократился и долг регионов перед федеральным бюджетом.

«За прошлый год мы получили темпы роста экономики в размере 2,3%, – отметил Силуанов. – Это отстает от желаемой динамики развития, но эти темпы являются самыми высокими с 2013 года, и в два раза превышают среднегодовой темп за последние 10 лет».

При этом 66 субъектов РФ сумели сократить свой долг перед федеральным бюджетом. Правда, 15 регионов все же исполнили бюджет с дефицитом.

Комментируя это заявление, глава Счетной палаты со своей стороны заверил, что отчет об исполнении федерального бюджета является достоверным, и «это главный вывод». При этом Кудрин подчеркнул, что в сфере исполнения расходов бюджета требуется ужесточение дисциплины, поскольку неисполнение этой части бюджета составило 778,3 млрд рублей. «Это 4,4% расходов бюджета, – уточнил он. – Я был министром финансов, когда мы работали с колес, и денег не хватало. А сейчас расходы не исполняются». В основном неизрасходованными остались деньги, предназначенные на национальную оборону, национальную экономику и общегосударственные расходы.

«Но похоже, к концу этого года мы уйдем на рекорд и на 1 января зафиксируем еще больший уровень неисполнения расходов, – сказал Кудрин. – Это заставляет еще раз задуматься о дисциплине».

Что касается доходов, то по ним бюджет оказался перевыполнен на 4,2 трлн рублей. В первую очередь, это связано с ценами на нефть, которые оказались существенно выше тех цифр, что были заложены в бюджете на 2018 год. «В первую очередь, перевыполнен [бюджет] по НДПИ – на 102 млрд рублей, 98 млрд – экспортные пошлины, нефтегазовые доходы выросли на 201 млрд рублей, ненефтегазовые – более, чем на 306 млрд рублей», – отметил Кудрин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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