Комиссия Госдумы о зарубежном вмешательстве вынесла жесткий вердикт по делу Deutsche Welle

Комиссия Госдумы по фактам иностранного вмешательства во внутренние дела России завершила расследование в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна»). Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, в работе редакции обнаружены признаки экстремизма – соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы, Роскомнадзор, Минюст и МИД России.

Глава думской Комиссии Василий Пискарев отметил, что депутаты установили нарушение «Немецкой волной», разместившей призывы принять участие в несанкционированных акциях в Москве, целого ряда российских законов – о митингах и защите информации, а также «Об основных гарантиях избирательных прав», который прямо запрещает проводить предвыборную агитацию и распространять любые агитационные материалы иностранным юридическим лицам.

Пискарев подчеркнул, что призыв участия в несанкционированных акциях, размещенный в Twitter-аккаунте издания, был проанализирован с участием независимого эксперта-лингвиста, который подтвердил правоту выводов Комиссии. Вместе с тем депутаты усмотрели нарушение антиэкстремистского законодательства в целом ряде публикаций издания, в частности, о Северном Кавказе, а также о блогере Владиславе Синице, призывавшем к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органах и впоследствии осужденном по статье 282 УК РФ.

Парламентарий уточнил, что все материалы Комиссии будут «направлены в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».

«Во-вторых, направим материалы в Минюст России для включения «Немецкой волны» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Полагаем, что данные предложения оправданы и адекватны принимаемым Западом мерам по ущемлению прав российских СМИ, таких как Russia Today, Sputnik, за рубежом и направлены на защиту национальных интересов РФ», – сказал Пискарев, уточнив, что решение было поддержано единогласно.

Кроме того, Комиссия продолжила обсуждение возможных фактов вмешательства в российские выборы со стороны Google и Facebook. Было принято решение направить вопросы руководству этих корпораций. Среди других СМИ, в отношении которых Комиссия продолжит изучать материалы, Пискарев назвал издания «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба BBC», «МБХ-медиа» и Радио «Свобода», и отметил, что о дальнейших решениях говорить пока рано.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.19

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