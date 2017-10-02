Каталония vs Мадрид: конфликт перерос в «позиционную войну» / Политолог Михаил Нейжмаков о последствиях каталонского референдума

Нынешний кризис вокруг Каталонии вряд ли скажется на целостности Европейского союза – устойчивость ЕС не следует недооценивать. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. По его оценке, в ближайшей перспективе Мадрид и сторонники независимости попытаются измотать друг друга, но быстрого выхода провинции из состава Испании ожидать не стоит.

«Новый День»: Каковы будут последствия референдума в Каталонии для Испании, Европы?

Михаил Нейжмаков: Говоря о ближайших последствиях для официального Мадрида, стоит отметить, что испанское правительство Мариано Рахоя (как известно, представителя право-центристской Народной партии) имеет очень слабую опору в парламенте. В свое время нынешний испанский премьер заявлял: «Я сознаю, что нам потребуется формировать новое большинство каждый день для поддержания управляемости».

Нынешний кризис вокруг Каталонии явно станет затяжным. И чем дольше он будет длиться, тем сильнее будет критика Рахоя, даже в лагере жестких противников независимости Каталонии. Тем больше рисков для устойчивости его правительства. Быстрого выхода региона из состава Испании, впрочем, ждать не стоит.

Что касается ближайших последствий для ЕС, то сам факт столкновений подчиняющейся Мадриду гражданской гвардии со сторонниками независимости Каталонии вряд ли будет чем-то шокирующим в глазах многих жителей других европейских стран. В конце концов, полиция в той же ФРГ часто действует против участников протестных акций даже жестче. Но если уличное противостояние затянется, недовольство общественного мнения других стран ЕС поведением Мадрида будет расти.

Если говорить о более отдаленных последствиях, некоторые политики в самом ЕС высказывают весьма пессимистичные прогнозы по каталонскому кризису. Например, экс-премьер Франции Мануэль Вальс заявлял, что отделение Каталонии стало бы концом европейского проекта. Но, во-первых, сам вопрос об отделении окончательно решится отнюдь не сегодня. Во-вторых, политики, делая такие громкие заявления, преследуют вполне понятные цели. Чем более комментарий пессимистичен, тем больше вероятности, что его автора будут цитировать. В целом же, устойчивость ЕС не стоит недооценивать.

«Новый День»: Насколько реальна независимость Каталонии?

Михаил Нейжмаков: Нынешний референдум в любом случае не последний шаг в этом противостоянии. Борьба за независимость Каталонии – не «блицкриг», а «позиционная война». Сейчас произошел всплеск напряженности. Но дальше и Мадрид, и сторонники независимости, скорее всего, попытаются измотать друг друга в затяжном противостоянии. Чем дальше, тем более сильным и явным будет давление на Мадрид ведущих держав ЕС, чтобы тот попытался как можно скорее сбить напряженность в Каталонии.

Стоит навскидку отметить один аспект. Накануне референдума Ангела Меркель, по данным испанского агентства EFE, поддержала действия своего испанского коллеги Мариано Рахоя. В то же время, сейчас канцлер ФРГ ведет переговоры о создании правительственной коалиции с «зелеными», а те более чувствительны к вопросам прав человека. То есть, давление на европейских лидеров со стороны не только общественного мнения, но и части влиятельных политиков, с требованием жестче говорить с Мадридом, будет расти.

С другой стороны, уличная активность сторонников независимости тоже не может все время находиться на пике. Все это будет подталкивать обе стороны к переговорам, которые в итоге наверняка будут весьма длительными. А значит, вопрос о независимости Каталонии вновь будет, как минимум, надолго отложен.

«Новый День»: Возможна ли гражданская война?

Михаил Нейжмаков: О гражданской войне (а не просто о беспорядках) можно говорить в ситуации, когда у структур, стремящихся подменить центральную власть, ресурсов (прежде всего, силовых) оказывается сопоставимое количество с теми, которые обладают сами эти власти. То есть, в Каталонии это произошло бы в случае, если бы гражданской гвардии Испании там противостояли сопоставимые по численности и силе вооруженные группы.

Действительно, автономная полиция Каталонии (Mossos d'Esquadra, общей численностью около 17 000 человек) в некоторых случаях пыталась препятствовать действиям гражданской гвардии. Но подобные ситуации, заснятые очевидцами и попавшие в Сеть, пока показывают готовность автономной полиции не жестко противостоять силовикам центрального правительства с оружием в руках, а скорее вступать в перепалки с ними. Шагом к настоящему вооруженному противоборству это еще не является.

Собственно, превращать эту ситуацию в вооруженный конфликт не выгодно самим сторонникам каталонской независимости. С точки зрения пропаганды, кадры с мирными демонстрантами, пострадавшими от действий спецназа, смотрятся куда эффектнее.

«Новый День»: Не будет ли пример Каталонии заразителен?

Михаил Нейжмаков: С одной стороны, в других регионах Европы, где сильны сепаратистские настроения, своя специфика. Например, по итогам прошедших не так уж давно, 8 июня 2017 года, парламентских выборах в Великобритании, Шотландская национальная партия потеряла 21 место и первый министр региона Никола Стерджен признала, что на такой исход повлиял «вопрос о референдуме по независимости».

Если события в Каталонии и воодушевят какую-то часть колеблющихся шотландских избирателей на поддержку такого же пути для своего региона, противников такого шага там тоже будет достаточно.

Более того, если противостояние в Каталонии станет затяжным и не приведет к быстрым масштабным результатам (а скорее всего, будет именно так) среди сепаратистов из других частей ЕС также возрастет апатия. Это все равно, что наблюдать, как люди отстояли длинную очередь только затем, чтобы оказаться в хвосте другой очереди, и вынуждены стоять дальше неизвестно сколько.

С другой стороны, подобные широко освещаемые мировой прессой уличные конфликты всегда привлекают внимание не только сепаратистов, но и любых оппозиционных сил из других частей света. И могут их воодушевлять – пусть и ненадолго, конечно. Это стоит учитывать и политикам из других стран, дающим оценку событиям в Каталонии.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.10.17

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