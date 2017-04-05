В петербургском теракте погиб чемпион РФ по рукопашному бою и кикбоксингу

Публикации за 05.04.17

Одним из погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга стал чемпион России по армейскому рукопашному бою, чемпион города и Ленобласти по кикбоксингу 25-летний Денис Петров, сообщает Life.

По словам коллеги погибшего спортсмена, Денис ехал на тренировку в метро. «Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку, – рассказала девушка. – Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее

Напомним, в Петербурге днем 3 апреля в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство. Самоподрыв устроил уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России 22-летний Акбаржон Джалилов. Бомба находилась у него в рюкзаке. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 пострадали. Ранее Джалилов оставил сумку с самодельной бомбой, замаскированной под автомобильный огнетушитель, на станции «Площадь Восстания». Подозрительную сумку на платформе заметил сотрудник метро. Бомбу там же и обезвредили.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.04.17

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