NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

Публикации за 27.04.17

В Калининграде задержали 12 вербовщиков в террористы / Преступники выдавали себя за строителей-гастарбайтеров

В Калининграде задержали 12 вербовщиков в террористы Преступники выдавали себя за строителей-гастарбайтеров

В Калининграде сотрудники ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой задержали 12 выходцев из среднеазиатских республик. Их подозревают в вербовке граждан в ряды террористов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности.

«Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях» – приводит «Интерфакс» слова представителя ФСБ.

Кроме того, он сообщил, что задержанные входили в запрещенную на территории России террористическую организацию «Исламский джихад – Джамаат моджахедов». Также отмечается, что при задержании силовики не обнаружили оружия и взрывчатых веществ.

По данным УФСБ, лидеру ячейки 32 года. Задержанные проживали в двух квартирах в центре Калининграда, выдавая себя за строителей. По предварительной информации, приезжие вербовали добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Решается вопрос о выдворении задержанных иностранцев из страны.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 26.04.17

Оппозиция против: война расколола политическую элиту России. Обзор прессы 100-летней давности (все совпадения с современностью случайны). / В Ленобласти огонь уничтожил дом академика Павлова. Здание собирались отреставрировать. / В Петербурге арестованы подозреваемые в насилии над детдомовцами. Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter