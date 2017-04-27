В Калининграде задержали 12 вербовщиков в террористы / Преступники выдавали себя за строителей-гастарбайтеров

Публикации за 27.04.17

В Калининграде сотрудники ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой задержали 12 выходцев из среднеазиатских республик. Их подозревают в вербовке граждан в ряды террористов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности.

«Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он дает признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях» – приводит «Интерфакс» слова представителя ФСБ.

Кроме того, он сообщил, что задержанные входили в запрещенную на территории России террористическую организацию «Исламский джихад – Джамаат моджахедов». Также отмечается, что при задержании силовики не обнаружили оружия и взрывчатых веществ.

По данным УФСБ, лидеру ячейки 32 года. Задержанные проживали в двух квартирах в центре Калининграда, выдавая себя за строителей. По предварительной информации, приезжие вербовали добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Решается вопрос о выдворении задержанных иностранцев из страны.

Калининград, Иван Гридин

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