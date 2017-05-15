В Петербурге начали сносить спортцентр с посетителями внутри / Крестовский остров освобождают от объектов к ЧМ-2018

Публикации за 15.05.17

Петербургский Центр повышения эффективности использования госимущества сегодня, 15 мая, начал сносить теннисный центр, построенный на Крестовском острове. Здесь помимо взрослых, постоянно занимаются около 400 детей, рассказал арендатор земельного участка, представитель компании «Спортивный мир» Роман Курбатов.

По его словам, рабочие Центра повышения эффективности использования госимущества прибыли на место в 8:30, пишет «Фонтанка». «Ломать начали сооружение, в котором в тот момент находились люди. Заявку на снос нам не показали. Пришлось вызывать полицию», – заявил Курбатов. Сейчас исполнители площадку не покинули, но работы пока притормозили.

«Спортивный мир» – один из арендаторов, отношения с которым Смольный расторгает ради реконструкции острова к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Под снос также попали клуб «Воздух» (ООО «Балтэкспресс-Гамма»), ресторан «Мед» (ООО «Рыбный рынок») и недострой ООО «Агрум».

Отмечается, что на данный момент договор аренды со «Спортивным миром» официально не был расторгнут. Спорный вопрос находится на рассмотрении в арбитраже, заседание которого назначено на начало июня.

Позиция комитета имущественных отношений городского парламента однозначна: срок действия договора аренды с теннисистами истек, потому предприниматели обязаны освободить территорию. «В дальнейшем участок планируется использовать для развития детско-юношеского спорта: в летний сезон для организации учебно-тренировочных занятий по теннису, а в зимний сезон – для заливки катка и организации массового катания населения», –заявили в Смольном.

В начале мая Центр повышения эффективности использования госимущества начал снос недостроенного здания ООО «Агрум», в котором бизнесмены планировали открыть «Центр центр активного отдыха», на возведение которого уже было вложено 200 млн рублей.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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