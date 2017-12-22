150 российских туристов застряли в Китае

Более 150 туристов из России третий день ожидают вылета с острова Хайнань. Они должны были вернуться в Санкт-Петербург 19 декабря, однако обратный рейс отменили. Все дело в том, что авиакомпания «ИКАР», которая должна была вывезти туристов, получила отказ в слотах со стороны китайских авиационных властей.

Речь идет о клиентах двух туроператоров, НТК «Интурист» и «Матрешка-тур», которые отдыхали в городе Санья на острове Хайнань, пишет «Фонтанка». Туроператор договорился об организации прямого перелета из Хайкоу (столица Хайнань) в Санкт-Петербург. Рейс выполняется авиакомпанией «ИКАР» (PegasFly). Из Китая он должен начать летать 22 декабря. Три лишних дня проживания туристам оплатят.

Сами клиенты в полном недоумении. Когда их рейс во вторник отменили, всех посадили в автобус и повезли из Санья на южном побережье острова в город Боао, там значительно холоднее. Гид прячется в номере и не предоставляет информацию о вылете. Туристы жалуются на скудное питание, в отеле оплачены только завтрак и ужин. Кроме того, многие опоздали на работу из-за вынужденно продленного отдыха. Среди россиян много пожилых людей, у которых закончились необходимые лекарства.

«Интурист» своих четверых клиентов вывез за свой счет. Как пояснили в компании, туристы полетят авиакомпанией «АЗУР эйр», время уточняется по ходу.

В свою очередь в «Матрешка-тур» рассказали, что задержка связана с тем, что авиакомпания «ИКАР» получила отказ в слотах со стороны авиационных властей Хайкоу, нет и разрешения на вылет от Росавиации. Туроператор рассматривает возможность вывоза туристов регулярными рейсами, а также чартерами через другие города.

У оператора есть еще группа отдыхающих, которая должна вернуться 26 декабря. Их также хотят вывезти в пятницу, оставшиеся дни туристам обещают компенсировать.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.12.17

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