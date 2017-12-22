Туроператор попросил помощи у российских властей с вывозом застрявших в Китае туристов

Петербургский туроператор «Матрешка Тур» обратился за помощью в российские госструктуры, чтобы власти помогли вывезти из Китая туристов, которые третий день ждут вылета домой. С 22 декабря до 15 января туры из Санкт-Петербурга на остров Хайнань этого туроператора отменяются.

В сообщении на сайте «Матрешка Тур» говорится, что руководство компании обратилось за помощью в Росавиацию, Ростуризм, Ассоциацию туроператоров России, «Турпомощь», а также консульство России в Китае, сообщив о возникновении форс-мажорных обстоятельств и о необходимости оказать помощь в вывозе российских туристов.

По данным АТОР, на Хайнане застряли около 200 клиентов «Матрешки Тур». Они должны были вернуться в Санкт-Петербург 19 декабря, однако обратный рейс отменили. Все дело в том, что авиакомпания «ИКАР», которая должна была вывезти туристов, получила отказ в слотах со стороны китайских авиационных властей.

«В настоящий момент мы активно прорабатываем все возможные способы организации вывоза туристов регулярными рейсами с пересадками и чартерными рейсами через другие города, а также решаем вопросы визовой поддержки, комфортных условий пребывания и информирования туристов на острове в случае изменения дат вылета», – сообщает пресс-служба «Матрешка Тур».

Компания НТК «Интурист», чьи клиенты оказались в аналогичной ситуации, организовала для туристов альтернативную перевозку собственными усилиями. На острове остается два клиента НТК «Интурист». Предполагается, что они покинут курорт на следующей неделе, пишет «Вестник АТОР».

Из-за возникших проблем с прямыми перелетами на Хайнань НТК «Интурист» и «Матрешка Тур» отменяют эти туры. Клиентам обещают денежные компенсации. «На программы из Москвы мест на каникулярный период мест нет. А рейсами китайских компаний отправлять нет возможности технически: туристы выбирают «китайские Гавайи» в том числе из-за возможности попасть на отдых без оформления визы. Тогда как перевозка через материковый Китай требует ее оформления», – пояснили в НТК «Интурист».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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