Экологическая безопасность Петербурга под угрозой. Почему МПБО-2 Зотова и Куренкова не хочет решать проблемы?

В Санкт-Петербурге с наступлением теплых майских дней проявилась главная экологическая проблема, которая не разрешается уже несколько лет, – ухудшение ситуации на полигоне ТБО «Новоселки» завода ГУП «МПБО-2». Жители северных и западных пригородов непрерывно жалуются на смрад, идущий со свалки.

Напомним, что Смольный в январе 2018 года выбрал завод «МПБО-2» в качестве регионального оператора по обращению с отходами. Благодаря выигранному конкурсу предприятие фактически стало монополистом в данной сфере на ближайшие 10 лет, получив контракт на 80 млрд рублей.

Конкуренты «МПБО-2», несогласные с решением Смольного, направили в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании результата конкурса недействительным. Однако их жалоба не была удовлетворена.

Кроме того, как считают экологические активисты, в частности – Юрий Шевчук, председатель филиала «Зеленого креста» в городе, директор Александр Зотов и его заместитель Александр Куренков видят в деятельности исключительно личную выгоду, в результате чего проблема с утилизацией отходов в Санкт-Петербурге продолжает обостряться.

Более того, ранее стабильное предприятие с хорошей прибылью за год понесло убытков на общую сумму в 80 млн рублей. Сейчас у завода долг по зарплате сотрудникам порядка двух миллиардов рублей. С 2015 года, когда предприятие возглавил Александр Зотов, прекратились платежи и за коммунальные услуги. Компания оказалась на грани банкротства.

Зотов со своей стороны никак не комментирует напряженную ситуацию, а его заместитель Куренков вовсе опровергает любую информацию о банкротстве.

Впрочем, у завода ГУП «МПБО-2» проблемы не только экономического характера – предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности. Осенью 2017 года суд рассмотрел иск к заводу о нарушении ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Как итог, руководство «МПБО-2» было привлечено к ответственности.

Но самая большая проблема «мусорного» монополиста – это проведение рекультивации полигона «Новоселки», которая должна была начаться с начала этого года. При этом предполагалось, что свалка будет закрыта еще в конце 2017 года.

Лицензия на размещение отходов на территории «Новоселок», как признало Министерство природы, истекла еще в 2015 году, однако предприятие «МПБО-2» продолжает свою деятельность на данной площадке.

Стоит напомнить, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ранее уже отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о закрытии свалки и начале рекультивации. Впрочем, судя по душащему город смраду, губернатор «закрыл» свалку только на словах, а на деле продолжает бездействовать.

Официальный ресурс «МПБО-2» даже разместил и прайс-лист на оказание услуг по вывозу отходов на полигон «Новоселки» в 2018 году:

Более того, неизвестна судьба выделенных из городского бюджета денежных средств на решение этой проблемы.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что бездействие со стороны руководства завода ГУП «МПБО-2» происходит на фоне тотального попустительства со стороны контролирующих органов и лично губернатора города. В разрешении экологической проблемы, помимо Георгия Полтавченко, должен принимать участие и живущий на широкую ногу Олег Жигилей, руководитель Росприроднадзора по СЗФО. Но и он не дает санкций на засыпку свалки «Новоселки» строительным грунтом. В свою очередь, не известен и ответ губернатора Полтавченко об экологической обстановке на севере Петербурга на запрос депутата Законодательного Собрания города Андрея Анохина.

В этой ситуации, когда власти бездействуют, а владельцы мусорных полигонов лишь набивают карманы, страдает простой народ, которому приходится спасать экологию Приморского района самостоятельно. В городе уже который день проходят пикеты и митинги против бездействия в решении проблемы «Новоселок», а градус недовольства растет с каждым днем…

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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