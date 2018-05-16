Рекультивация «Новоселок»: как и кому выгоднее?

Ситуация, сложившаяся вокруг мусорного полигона «Новоселки» совершенно абсурдна. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» (подведомственная организация Смольного) наконец объявило конкурс на рекультивацию «Новоселок». Стоимость тендера составляет 756 миллионов рублей – и это только сумма первого этапа рекультивации, когда как полный объем работ оценивается почти в 2 млрд рублей.

Но ранее строительные организации, работающие в городе, неоднократно предлагали свои услуги для засыпки полигона грунтом, который у них высвободился при рытье котлованов под фундаменты зданий – абсолютно бесплатно. Более того, строители предлагали даже оплатить размещение грунта по тарифу, установленному управляющей компанией полигона ГУП «Завод МПБО-2». А если взять высвобождающийся грунт со всех городских строек и засыпать им полигон? Вечная проблема «Новоселок» разрешилась бы раз и навсегда.

Наши журналисты решили разобраться, какой из способов рекультивации наиболее эффективен и почему.

В качестве примера строительной компании, пожелавшей поучаствовать в устранении одной из главных экологических проблем города, можно привести СК «Сегмента» – подрядную организацию строительства комплекса зданий Верховного суда. Она предлагает разместить на полигоне 700 тысяч кубических метров грунта. Самостоятельно доставить его туда, а еще и заплатить за размещение. Экономия для бюджета города только от одной «Сегменты» составит только 98 млн рублей минимум. Однако ГУП «Завод МПБО-2» до сих пор «тянет резину», отказываясь запустить процесс бесплатной засыпки полигона.

Неужели городу не нужны 98 миллионов, которые можно направить на социальные нужды – больницы, пособия для малоимущих и пенсионеров, школы, образование?

Мы связались с экспертом, который близко знаком со сложившейся ситуацией, но пожелал остаться анонимным, и выяснили, как сейчас обстоят дела.

– Как планируется провести рекультивацию полигона «Новоселки»?

– Есть проект рекультивации, который прошел экологическую экспертизу. В нем все способы рекультивации изложены. Один из моментов – стандартный для этой процедуры – это засыпка отходов грунтом. Как бы захоронение. Их сверху засыплют грунтом, чтобы они не воняли, не распространяли вредные вещества, не разлетались. А сверху укладывается плодородный грунт, на котором будет растительность.

– Грунт с Добролюбова, где строят здание Верховного суда, подходит под этот проект?

– Грунт, высвободившийся на Добролюбова, IV класса опасности. В описательной части проекта рекультивации указан похожий класс опасности грунта. Есть так называемый код классификатор ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов), каждый вид отходов имеет свой код-классификатор. В проект внесен код-классификатор грунтов, загрязненных продуктами ГСМ. Это очень похоже на тот грунт, что есть у СК «Сегмента». Так же в пояснительной записке к проекту и положительном заключении экспертизы указано, что можно использовать другие инертные материалы.

– Если грунт с Добролюбова аналогичен тем, что указаны в проекте, то в чем проблема?

– Полигон не имеет права начать засыпку, приемку этого грунта, поскольку у него в лицензии нет этого кода классификатора ФККО. А для того, чтобы он там появился, им необходимо обратиться в Росприроднадзор. К сожалению, на сегодняшний день они не начинают процедуру обращения. И не объясняют – почему? То у них кто-то в отпуске, то они на совещании. На связь с руководством полигона «МПБО» на сегодняшний день выйти компании не удалось. По факту получается – есть грунт, про который даже представители Росприроднадзора сказали, что в случае корректировки лицензии, можно засыпать. Но процедура не начата. А Росприроднадзор не может навязать выдачу лицензии. Для этого должно быть обращение со стороны полигона. Почему они не обращаются – никто не понимает.

– Но это же выгодно всем сторонам – и строительной компании, и городу экономия, и для жителей хорошо – не так будет вонять. Почему же «МПБО» так тянет с этой процедурой?

– Возможно, это связано с грядущим тендером рекультивации полигона. Может, у них уменьшится объем финансирования, если они полигон засыплют полигон грунтом с Добролюбова. Сейчас на Добролюбова высвобождено порядка 700 тысяч кубов. На рекультивацию полигона нужно около двух миллионов кубометров. То есть этим грунтом можно решить вопрос где-то на треть. И стоимость рекультивации ощутимо бы сократилась.

– СК «Сегмента» же не собирается брать деньги с полигона за размещение своего грунта?

– Они предлагают не просто бесплатный грунт, они еще и будут платить за его размещение. 140 рублей за кубический метр (то есть в казну будет принесено 98 миллионов рублей – ред.) Плюс они еще несут расходы на транспортировку.

– Им это все равно выгоднее, чем везти на дальние полигоны области?

– Конечно, самый ближайший полигон, который может принять их грунт, находится в 125 километрах. Транспортное плечо вырастает более чем в два раза. Соответственно, их затраты вырастают. Порядка 500 рублей на один кубический метр добавляется. Умножаем на объем – получается гигантская сумма. Перерасход получается 350-400 миллионов рублей. Но самое интересное – этот полигон может принять только 100 тысяч кубов. Следующий полигон, куда можно отвести еще сто тысяч кубов, находится в 175 километрах. Там может перерасход до миллиарда дойти. Весь объем может принять полигон «Лель-ЭКО», но у них стоимость приема одного куба 400 рублей.

– А что говорят в «МПБО», почему они отказываются от обоюдовыгодной сделки? Почему не хотят сэкономить бюджетные средства?

– Не объясняют причину. Сначала ответственные специалисты говорили, что у них нет распоряжения руководства. При попытке связаться с руководством – сказали, что руководство в отпуске.

Как объяснили нам специалисты, работающие в этой сфере – все довольно просто. Чиновникам невыгодна бесплатная рекультивация полигона. Если все компании, активно строящиеся в городе, привезут грунт на полигон «Новоселки», то они фактически полностью засыплют всю площадь. Останется выстелить только плодородный слой почвы – а это копейки по сравнению с тем, какие деньги планируется потратить на рекультивацию – примерно 2 млрд рублей. Это деньги, которые будут проходить через чиновников, и контролироваться ими же. Как и в случае со строительством стадиона на Крестовском острове, когда были украдены миллиарды, а нашли только пару виновных.

В какую сумму реально обойдется рекультивация – точно никто не знает. Дело в том, что на северо-западе пока еще не было рекультивировано ни одной свалки. То есть цифры можно прописать любые.

Так зачем в таком случае чиновникам из комитета по благоустройству, владельцам «Новоселок», да и, вполне вероятно, высшему руководству Смольного, который просто не может оставаться в стороне от проблемы такого масштаба, упускать такую возможность – заработать на рекультивации огромные деньги? Вероятно, мы с вами становимся свидетелями не просто каких-то мифических коррупционных схем от блогера Навального, а реальных примеров того, как под нашим же носом «пилят» огромные суммы на острых городских проблемах…

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 16.05.18

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