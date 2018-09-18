Мусорная катастрофа на северо-западе России: 2 млн тонн токсичных отходов и тысячи незаконных свалок

Экологическая ситуация в Северо-Западном федеральном округе сложилась критическая, об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Нарьян-Маре. По его словам, в регионе растет число несанкционированных свалок, а на полигоне «Красный бор» под Санкт-Петербургом скопилось 2 млн тонн токсичных отходов.

В 2017 году в СЗФО было выявлено более трех тысяч несанкционированных свалок, общая площадь которых составила около полутора тысяч гектаров, передает слова Патрушева «Интерфакс». В частности, в Ленинградской области более 1 млн тонн бытовых отходов размещены нелегально. Зачастую горы мусора располагаются вблизи жилых застроек, сельскохозяйственных территорий и водоохранных зон.

«Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне «Красный бор», на котором накоплено порядка 2 млн тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности», – заявил секретарь СБ.

Ранее этот вопрос рассматривался на заседании межведомственной комиссии Совбеза по экологии, но до сих пор организационно-правовое положение полигона не определено, он не был включен в программу Санкт-Петербурга по охране окружающей среды.

Патрушев потребовал от Минприроды и правительства Санкт-Петербурга незамедлительно принять меры, в том числе по обезвреживанию захоронений химических отходов.

Кроме того, в округе наблюдается плохая ситуация с соблюдением законодательства при обращении с отходами. Так в Карелии и Вологодской области не утверждены соответствующие программы, почти во всех субъектах СЗФО отобранные региональные операторы не приступили к работе с отходами. Патрушев возложил вину за это на руководство регионов, которое, по его мнению, не уделяет достаточно внимания этому вопросу.

Нарьян-Мар, Служба информации РИА «Новый День»

Нарьян-Мар. Другие новости 17.09.18

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