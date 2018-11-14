Кто решит проблему мусорных карьеров в Ленобласти?

Борьба с нелегальной утилизацией мусора на территории Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области выходит на новый уровень. Решение многолетней проблемы, которая неоднократно служила поводом для массового недовольства местных жителей, взяла под личный контроль новый глава муниципального образования Маргарита Кузнецова. О своих планах она сообщила в интервью ИА FederalCity.

Как отмечает издание, занявшая недавно пост главы Маргарита Кузнецова – уроженка поселка. До того, как она возглавила Свердловское городское поселение, она курировала в муниципальном совете социальные вопросы. Основным направлением ее деятельности была помощь в трудных жизненных ситуациях семьям, в которых есть несовершеннолетние дети.

Путь Кузнецовой в местную политику начинался из общественных активистов. В 2009 году она стала депутатом муниципального совета. – Пришла в политику вместе с группой односельчан-единомышленников, – отметила она.

Коллеги главы муниципального образования говорят про нее в весьма позитивном ключе. – Начать с того, что она прекрасная мама своих сыновей, – говорит муниципальный депутат Дмитрий Гуренков, в совете возглавляющий комитет по молодежи и спорту. – Она очень ответственна, добра и отзывчива. Когда люди просят у нее помощи и внимании, Маргарита Михайловна не отказывает никому. И еще она трудится не ради личной выгоды, а ради людей.

Между тем, как отмечает ИА FederalCity, сейчас перед Кузнецовой стоит весьма болезненная проблема продолжающейся на территории поселка незаконной утилизации мусора. Появилась она в 2013 году. Поселковые земли стали превращаться в постапокалиптические пейзажи. Всего лишь в 25 километрах от центра северной столицы барханы гниющих и нелегально сжигаемых отходов источали ужасный запах, над ними кружились гигантские птичьи стаи, а по мусору бегало множество грызунов.

Из мегаполиса постоянно приезжали грузовики и заваливали окрестности отходами. Местные жители неоднократно снимали создание незаконных свалок на видео. Но, как предполагает агентство, при попустительстве бывшего главы администрации поселка Тыртова безобразие продолжалось.

– По документам эти территории подвергались рекультивации, – отметил ИА FederalCity заместитель председателя поселкового совета Юрий Касапу. – При этом вместо грунта участки засыпались мусором.

Весной отходы оттаивали, и талые воды широко разносили грязь по всей округе. Жители поселка неоднократно устраивали протестные акции. По их жалобам прошло несколько прокурорских проверок. В результате скандала Тыртов ушел в отставку, и главой муниципального образования стала Кузнецова.

Сейчас перед новым руководителем стоит непростая задача: нечистоплотные коммерсанты наживают миллионы на бизнесе по отравлению природы и не намерены отказываться от своих доходов. По информации агентства, на поселковой территории по-прежнему опорожняются «КамАЗы» с отходами. Например, в начале 2018 года экологи обнаружили на землях поселения полностью погребенное под мусором озеро.

– По старым следам грузовики с отходами продолжат ездить, – уточнила в интервью ИА FederalCity Маргарита Кузнецова.

– Эти злодеи, которые раньше возили сюда мусор, возят его и сейчас. Все время возникают новые незарегистрированные свалки, – добавил со своей стороны Юрий Касапу. – Конечно же, мы с этим боремся. В любое время суток и любую погоду наши активисты выходят, чтобы заблокировать путь машинам с отходами.

Подъезды для машин блокируют бетонными плитами и перекапывают рвами. На вызовы местных жителей при появлении грузовиков с незаконным грузом выезжали инспекторы ГИБДД. Правда, они не всегда успевают вовремя, поскольку у них всего одно отделение на всей проблемной территории.

В руководстве поселка считают, что продолжение незаконной утилизации было бы, скорее всего, невозможно, не участвуй в этом администрация района.

– Администрация района распоряжается землей. Мы сами не имеем права на выделение участков. Когда нам нужен, например, участок под детский сад или баню, мы идем в районную администрацию и пытаемся доказать необходимость этого… – отметила Кузнецова.

Очевидно, чиновники из районной администрации выделили участки и тем бизнесменам, которые нелегально складируют и утилизируют мусор. При этом район не выполняет свои обязанности по контролю деятельности на этих участках.

– Возможно, глава районной администрации слишком занят, – предположил Касапу. – Однако существует недавно получивший эту должность заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Поляков, который довольно часто приезжает к нам в поселок. Правда, мы не очень понимаем цели этих визитов…

– Когда мы ставим в известность районную администрацию о незаконных свалках, там нам отвечают, что это наша земля, мол, сами вставайте грудью… – отметила со своей стороны Маргарита Кузнецова.

Еще район дает обещания, например, о том, что мусор из засыпанных карьеров будет вывезен.

– Однако мусор там остается до сих пор, – с горечью констатировала Кузнецова. – Мы давно задаемся вопросом: кому конкретно в районе выгодно происходящее безобразие…

– Мы тут живем, тут живут наши дети и внуки, это наша земля, – говорит Маргарита Михайловна. – Однако есть некоторые люди, которые раньше пребывали у власти, и до сих пор они продолжают свои незаконные дела. Мы должны и будем этому противодействовать. Людям нужна чистая земля и чистый воздух!

Депутаты местного совета уверены, что глава муниципального образования способна реши столь сложную задачу. Кузнецова, считают они, вполне подходит для этого.

– То, что она обещает – она и делает, – подчеркнул в разговоре с ИА FederalCity Юрий Касапу. – Она очень стойкая, не жалеет своего времени для решения проблем местных жителей. Словом, Маргарита Михайловна – прекрасный руководитель.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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