В Архангельской области устроили провокацию против экотехнопарка

Беспорядками районного масштаба сопровождалась во вторник встреча населения поселка Урдома Архангельской области с руководством компании «Технопарк», возводящей современный экотехнопарк близ железнодорожной станции Шиес. Усилия противников технопарка не увенчались успехом, а присутствовавшие на собрании полицейские остановили почти начавшуюся массовую драку.

Утром 29 января в урдомский дом культуры пришли строители технопарка во главе с заместителем генерального директора ООО «Технопарк» Денисом Синельниковым и местные жители, заинтересованные происходящим на стройплощадке. Архангельские власти представлял глава областного Минприроды Александр Ерулик.

Встреча началась с конструктивного диалога – господин Синельников рассказал о ходе работ на проектируемом объекте и пообещал инвестировать в социальную инфраструктуру области около шести миллиардов рублей. Также собравшимся сообщили о том, что экотехнопарк – не «вонючая помойка», как пытаются представить дело противники его сооружения, а современный и экологичный способ долговременного хранения отходов, опирающийся на европейский опыт и современные российские технологии.

Александр Ерулик поддержал идею технопарка – по его словам, для решения первостепенных экологических проблем области потребуется 50 миллионов рублей, и «Технопарк» согласен направить эту сумму в качестве инвестиций.

Кроме рекультивации имеющихся на Архангелогородчине свалок и внедрения экологичных способов переработки мусора, средства, привлеченные благодаря запуску экотехнопарка, будут направлены и на другие социальные проекты в области транспорта, образования и здравоохранения.

В качестве примера этих вложений можно вспомнить организованную для населения Ленского района переправу через реку Вычегда, а также приобретение в район нового автобуса и машин скорой помощи.

Однако на самой середине собрания свет в доме культуры неожиданно погас. По предварительной информации, провод оборвали противники экотехнопарка. Энергетики Урдомы, не ожидавшие подобного развития событий, констатировали отключение от сети также школы, детсада и больницы, отмечает «Двина-Информ».

На этом хулиганствующие «природозащитники» не успокоились. Порядка 60 человек вломились в здание Дома культуры, принялись топать ногами, шуметь и нецензурно ругаться.

Стоит отметить, что в экотехнопарке Шиес планируется закладывать на долговременное хранение отсортированные, спрессованные и упакованные в брикеты твердые коммунальные отходы. Эта методика основывается на немецком и шведском опыте и не несет в себе угрозы для окружающей среды. Благодаря экотехнопарку, регион получает не только солидные инвестиции, но и несколько сотен рабочих мест с конкурентосопособной заработной платой. Причем, как было заявлено заранее, приниматься на работу на объект будут исключительно местные жители.

В заключении представители «Технопарка» отметили, что окружающая среда представляет собой ценный природный ресурс, который давно и эффективно используется во всех развитых странах. Однако его использование предполагает не появление очередной зловонной свалки, каких много во всех уголках России, а современный и высокотехнологичный объект, эксплуатация которого осуществляется рационально и с бережным отношением к используемым ресурсам.

Архангельская область, служба информации РИА «Новый День»

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