Будущее «Шиеса»: как работает современная технология переработки мусора

История строительства в Архангельской области экотехнопарка «Шиес» для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы, против которого развернулись массовые протесты, наглядно продемонстрировала общую тенденцию последнего времени, связанную с ростом общественного недоверия к власти. Обычные заверения чиновников о том, что экология не пострадает, уже явно недостаточно. При этом выяснилось, что как противники, так и защитники экотехнопарка, судя по их противоречивым аргументам, имеют очень слабое представление о современных технологиях переработки мусора, которые в принципе способны не создавать дополнительный вред окружающей среде, пишет в своем материале «Лента.ру».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Решения о вывозе мусора в те или иные регионы не могут приниматься во вред жителям этих субъектов, заявил президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта, отвечая на вопрос о создании в Архангельской области экотехнопарка «Шиес» для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) из Москвы. Глава государства также отметил, что опасения жителей области не лишены оснований и подчеркнул, что заводы должны строиться по мировым стандартам, чтобы не вредить людям. Анализ протестов показывает, что многие люди до сих пор не понимают, что из себя представляют новые технологии, которые намерены применить в Шиесе. Об иностранном опыте переработки ТКО – в материале «Ленты.ру».

Не просто проблема, а большая беда

Россияне производят примерно 60 миллионов тонн коммунальных отходов ежегодно. Москва должна решать, что делать примерно с 12 миллионами тонн коммунальных отходов, пятой частью всего мусора в стране. Ежегодно в Москве образуются, по разным оценкам, до 7,2 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) и около 6,1 миллиона тонн промышленных отходов, в то же время переработке подвергается лишь 10 процентов ТКО и около 59 процентов промышленных отходов. Москва уже не первое десятилетие задыхается от мусора – каждый день из столицы вывозится 9,5 тысячи тонн ТКО.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Проблему усугубляет, превращая ее в настоящую беду, то обстоятельство, что, по мнению специалистов, возможности подмосковных полигонов были исчерпаны еще в начале 80-х годов прошлого века. На в общем-то законный вопрос противников экотехнопарка в Шиесе, почему бы его не построить, если он такой безопасный, под столицей, ответ может быть только один, и он будет неутешительным – для этого просто нет территории. С 2013 года в Московской области были закрыты 24 из 39 мусорных полигонов.

Оставшиеся свалки должны прекратить работу в ближайшие годы в связи с их заполнением, заменить их должны четыре мусоросжигательных завода с мощностью переработки 700 тысяч тонн отходов в год каждый, обеспечивающие обезвреживание преимущественно подмосковного мусора. Вопрос что делать с московским мусором остается открытым.

На сегодняшний день из-за отсутствия достаточных мощностей для обезвреживания, переработки и безопасного размещения ТКО Россия движется к настоящему экологическому бедствию – и сейчас уже совершенно неважно, почему это произошло, и кто в этом виноват. Проблему, а правильнее сказать, общую беду необходимо решать совместными усилиями. При этом в основе решения данной проблемы должен быть комплексный подход, затрагивающий все этапы жизненного цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, реализация которого осуществляется путем создания современных экотехнопарков.

Современная концепция экотехнопарка

По большей части используемые на сегодняшний день в России пути решения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, особенно захоронение несортированных ТКО на неподготовленной территории, оказывают негативное воздействие на окружающую среду и являются весьма убыточными с экономической точки зрения, так как на практике являются практически неконтролируемыми.

Фото: страница «ЭкоТехноПарк «Шиес»» во «ВКонтакте»

В основе современной концепции экотехнопарка предлагается новая для России технология, представленная компанией Flexus, заключающаяся в глубоком прессовании неутилизируемых компонентов ТКО, прошедших предварительную сортировку. На выходе получаем следующие продукты:

– вторичные материальные ресурсы – направляются на дальнейшую переработку с целью получения готовой продукции для последующей реализации;

– спрессованные кипы неутилизируемых компонентов ТКО (1,0х1,0х1,5м), упакованные в герметичную пленку – направляются на размещение на полигоне, оборудованном современным противофильтрационным экраном, комплексом очистных сооружений, обеспечивающими защиту окружающей среды от возможного негативного воздействия.

Отличительной особенностью данной технологии является то, что получаемые в результате глубокого прессования кипы неутилизируемых компонентов ТКО представляют собой практически инертный материал в отличие от несортированных отходов. Несмотря на то что при текущем уровне развития технологий этот материал пока считается неутилизируемым, со временем, учитывая темпы развития технологий, в отрасли точно появятся продуктивные решения, которые позволят его утилизировать или рекультивировать хотя бы частично.

Полигон, предназначенный для размещения кип с отходами, коренным образом меняет свой облик. Во-первых, за счет высокой плотности отходов в кипах требуемая под размещение площадь сокращается более чем в 2 раза. Во-вторых, в процессе уплотнения и изоляции отходов в кипах создаются условия, тормозящие процессы разложения органических веществ, что способствует значительному сокращению образования биогаза и фильтрата – примерно на 95 процентов по сравнению с полигонами несортированных отходов. И, как следствие, исключаются следующие экологические проблемы: загрязнение подземных и поверхностных вод, загрязнение атмосферного воздуха, в том числе и в результате пожаров от возгорания биогаза. Кроме того, с помощью технологии размещения изолированных в кипах отходов удается полностью устранить благоприятную среду для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

К тому же реализация современной концепции переработки утилизируемых компонентов и размещения герметичных кип отходов позволит создать не только экологически безопасную, но и высокодоходную систему.

Изображение: reCulture

Шведские технологии

Наиболее дешевым, в сочетании с высоким качеством и репутацией в мире, является оборудование шведской фирмы Presona. С этой компанией уже есть принципиальная договоренность о совместном комплектовании линий с изготовлением большей части металлоемких конструкций в России по ее чертежам. Согласована совместная комплектация линий оборудованием Presona и российской компании «Станко». Низкая себестоимость обработки мусора позволяет создать систему утилизации, делающую экономически невыгодными несанкционированные свалки, что, кстати, весьма актуально и для Архангельской области, в которой их тысячи, а многие находятся в непосредственной близости от центра сопротивления экотехнопарку – селу Урдома.

Шведская технология позволяет многократно использовать большие средства, которые буквально лежат под ногами. Вместе с твердыми коммунальными отходами на каждые 100 000 жителей в землю закапываются в год порядка 2000 тонн металла, 10000 тонн бумаги и картона, 3000 тонн пластика, 1500 тонн стекла, 1500 тонн текстиля, – миллиарды долларов в масштабах страны. Разработанный бизнес-план показывает, что при капитальных вложениях в два миллиона долларов США в завод по сортировке и прессованию коммунальных отходов Presona производительностью 200 тысяч тонн в год, чистый доход за 5 лет составит 14 миллионов долларов при необычайно высокой рентабельности в 150 процентов. Разумеется, все это окажет прямое положительное влияние на местные бюджеты через налоги и создание сотен рабочих мест.

И пожалуй, самое главное – на базе получаемых доходов становится возможным внедрение дорогостоящих технологий глубокой переработки отходов, оставшихся после сортировки. До настоящего времени предложения по глубокой (вплоть до 100 процентов) переработке ТКО были несостоятельными.

Новейшей технологией, которая возможно действительно позволит добиться почти 100 процентов переработки отходов, является reCulture – шведская технология разделения отходов в воде с получением пылевидного, гранулированного или брикетированного топлива, после предварительного удаления из ТКО хлорсодержащих компонентов, тяжелых металлов и других элементов, образующих высокотоксичные соединения при горении.

Технология reCulture является дорогостоящей, ее внедрение целесообразно на базе реализации системы глубокого прессования ТКО с предварительной сортировкой. Таким образом, система глубокого прессования ТКО решает экологические и социальные проблемы. В масштабах страны, республики, региона – это новая отрасль экономики, создающая основу для развития многочисленных высокорентабельных производств на базе очень дешевого сырья. Слоган линии – «Переосмыслить, переделать, пересмотреть» отражает не только технологическую суть проекта, но и отражает изменения в сознании современного гражданского общества, идущего навстречу передовым научно-техническим разработкам и перестраивающим экологическое сознание.

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Полигон твердых бытовых отходов «Тростенецкий»

Изменения в Белоруссии

Мингорисполком совместно с институтом «Белкоммунпроект» принял новую программу санитарной очистки города. Суть новой концепции заключается в следующем: в черте города собираются построить три закрытых мусороперегрузочных станции (МПС) в северном, восточном и западном направлениях, где бытовой мусор будет сортироваться и прессоваться в тюки с последующей транспортировкой на полигон большегрузными автопоездами грузоподъемностью до 35 тонн.

В настоящее время в Минске собранный бытовой мусор вывозится на два полигона «Северный» и «Тростенецкий», где сваливается без предварительной переработки. Последний из названных полигонов уже подлежит закрытию и рекультивации. Полигон «Северный» при определенных условиях может эксплуатироваться еще не более 2-х лет. Практически исчерпал свои возможности и требует реконструкции мусороперерабатывающий завод «Экорес» в Шабанах. Применяемая устаревшая технология захоронения бытовых отходов требует отведения больших земельных участков и значительных транспортных затрат.

Новая технология, сходная с той, которая будет применена в Шиесе, имеет целый ряд существенных преимуществ по сравнению с нынешней системой захоронения ТКО в столице Белоруссии. Учитывая, что метод основан на прессовании ТКО в тюки с гарантированной плотностью более 1 тонны на кубометр, срок эксплуатации полигона увеличивается в 2,5 раза. Следовательно, если, согласно ТЭО, срок службы полигона «Тростенецкий» рассчитан на 40 лет, то его эксплуатация при новом методе увеличивается до 100 лет. Это обстоятельство уже явилось основанием для быстрого внедрения данного метода хранения для возможной дальнейшей утилизации в странах Западной Европы: Испании, Германии, Великобритании и Франции. Увеличенный более чем в два раза срок службы объекта позволяет без вреда для экологии хранить прессованные ТКО столько времени, сколько потребуется для разработки и внедрения эффективной технологии их утилизации в будущем.

При прессовании происходит удаление жидкой фракции, вследствие чего резко сокращается объем образования газов, исключается возгорание отходов, загрязнение почвенных вод, рассеивание легких фракций отходов ветром. Высокая плотность прессования не допускает впитывания атмосферных осадков а тюки, что существенно снижает образование метана и загрязнение атмосферы. Требуется в 10 раз меньше грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона. Станции прессования могут размещаться как непосредственно на полигонах, так и на МПС, располагаемых в черте города. В этом случае достигается резкое сокращение транспортных расходов.

В климатических условиях Минска прессы должны быть установлены в отапливаемом помещении, так как в ходе прессования из ТКО выдавливается влага, собираемая лотками. По данным Академии коммунального хозяйства России, влажность ТКО составляет 50-60 процентов. В тюках же, образуемых после прессования, влажность ТБО составляет всего 25-30 процентов. Учитывая структурный состав ТКО и указанную влажность, можно утверждать, что низкие температуры не оказывают никакого влияния на состав тюков и тем более не может быть и речи о разрыве связующей брикеты проволоки.

Фото: Marka / giulio andreini / Diomedia

Мировой опыт

Достаточно только посмотреть на географию уже действующих экотехнопарков, чтобы понять, что они расположены в непосредственной близости от крупных мировых городов. Вот только некоторые из них: Джерси-сити – в США, Гетеборг и Лидчепинг – в Швеции, Агд, Ним и Порто-Веккьо – во Франции, Любляна – в Словении, Тимишоара – в Румынии и Цвайбрюккен – в Германии. Во всех этих странах национальное экологическое законодательство и государственный контроль за охраной окружающей среды весьма жесткие. Кроме того, во всех этих государствах в парламентах работают влиятельные партии зеленых.

В Дании предусмотрено открытое складирование упакованных кип в непосредственной близости от жилых районов. Примерно 2-3 миллиона тонн отходов, спрессованных по современным технологиям, находятся на складировании в Италии. Во Франции существует полигон, где размещаются отходы в упаковке Drylandfill. В Барселоне также для размещения на полигоне принимаются только упакованные в тюки отходы.

В Швеции один из самых высоких в мире показателей утилизации бытовых отходов – 99 процентов. Около половины идет на повторное использование и вторичную переработку. Производители отвечают за утилизацию упаковки и товаров с истекшим сроком эксплуатации, в том числе электроприборов, автомобилей и лекарств. Другая часть отходов после тщательной сортировки сжигается для получения энергии, которая играет большую роль в системе отопления. Как известно, Швеция даже импортирует отходы в том числе из Норвегии, Великобритании и Ирландии. Разумеется, этого успеха страна не могла бы добиться без создания экотехнопарков, которые выполняют важную распределительную роль.

В 1991 году в Германии производителей упаковки обязали принимать ее обратно после использования. В 1996-м эти меры были расширены: немецкие власти приняли специальный акт, целью которого было введение системы замкнутого цикла в области переработки мусора. Новые условия обязывали компании начиная со стадии проекта следить за тем, чтобы производство не оставляло отходов, а в конце жизненного цикла продукт подвергался экологической переработке.

В 2012 году этот закон был доработан и расширен. Добровольная и обязательная ответственность сегодня действует для производителей не только упаковочных материалов, но и транспортных средств, электронных приборов, химической продукции. Целью ставится максимальное использование материалов, «законсервированных» в отходах. По состоянию на середину 2017 года оборот мусороперерабатывающей отрасли в Германии составлял около 70 миллиардов евро, в ней были заняты более 250 тысяч человек.

Россия только начинает путь цивилизованной переработки коммунальных отходов. И она идет по тому пути, который многие страны уже прошли. Создание экотехнопарка в Шиесе – это один из первых шагов в этом направлении. Архангельская область может оказаться в самых первых рядах перспективной отрасли экономики, и в дальнейшем, обладая таким опытом, регион будет иметь колоссальные конкурентные преимущества в тот момент, когда в очередь встанут другие субъекты федерации, желающие повторить экономический и экологический успех той же Швеции. В любом случае всем нам предстоит переосмыслить свое экологическое сознание, переделать имеющиеся технологии и пересмотреть свои гражданские воззрения. Иного пути у нас нет.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.19

Борис Вишневский вступил в борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга. / «Так жить уже нельзя»: Санкт-Петербург накануне управленческой революции. / В петербургском банке выявили недостачу 268 млн рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»