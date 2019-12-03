Житель Карелии получил пожизненное за поножовщину и убийство двух девушек

В Петрозаводске суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в предусмотренных умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством, а также двойном убийстве из хулиганских побуждений (ч.1 ст.111, п.«з» ч.2 ст.111, ч.1 ст.119, п.п. «а, и» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в июне 2018 года подсудимый находился в гостях у знакомого в одном из домов Петрозаводска. Мужчины поссорились, злоумышленник жестоко избил хозяина квартиры, у которого позже диагностировали тяжелые травмы, и скрылся.

16 сентября 2018 года он же, будучи пьяным, напал на улице на свою несовершеннолетнюю знакомую, угрожал убийством, придушил ее до бессознательного состояния, а затем несколько раз ударил ножом. Девушка выжила. Кроме того, 19 и 20 сентября того же года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений напал в разных местах Петрозаводска на ранее незнакомых ему 27-летнюю и 20-летнюю девушек. Обеим жертвам он нанес множественные ножевые ранения, от чего те скончались.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 03.12.19

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