100 тысяч тюленей в Белом море могут погибнуть из-за отсутствия льда

Ученые обеспокоены тем, что в Белом море, которое является «родильным домом» для гренландских тюленей, практически нет льда. Это грозит гибелью 100 тысячам новорожденных животных.

Самки тюленей рожают своих детей на льдинах. Бельки питаются материнским молоком, а после линяют, учатся держаться на воде и начинают самостоятельно есть. Однако в связи с аномально теплой зимой лед, жизненно необходимый для размножения тюленей, полностью отсутствует.

В Совете по морским млекопитающим полагают, что в результате весь приплод – около 100 тысяч щенков тюленя – «с высокой степенью вероятности» погибнет. Это несомненно негативно скажется на Беломорской популяции гренландского тюленя.

Ученые надеются оперативно получать данные о самках и детенышах, как живых, так и погибших от тех, кто ведет хозяйственную, научную и прочую деятельность в Белом море и юго-восточной части Баренцева моря.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.03.20

«Нарушение прав граждан»: объявленное Путиным «всенародное голосование» о Конституции опротестовано в Верховном суде. / В Петербурге из-за подозрений на коронавирус госпитализировали более 60 человек. / А можно всех посмотреть? Кремль готовит к выборам странные альтернативы. Авторская колонка Алены Август. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»