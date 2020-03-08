В Петербурге подросток снес голову приятелю из ружья и сбежал

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной столице. Вечером 7 марта в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы.

На место ЧП выезжал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают свидетели и очевидцы, выясняют все обстоятельства происшедшего. Подозреваемый объявлен в розыск.

По данным местных СМИ, трое подростков отмечали день рождения одного из них. В какой-то момент сын хозяина квартиры, который является судьей, достал отцовское ружье, застрелил приятеля, вытащил его тело в подъезд и скрылся с места преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 06.03.20

Михаил Ефремов из-за алкоголя не смог улететь из Санкт-Петербурга. / «Как-то не вовремя»: Россию ждет неприятное будущее. / «Голосование покажет другие результаты»: Кремль пытается «прикрыться» коронавирусом для реформы Конституции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»