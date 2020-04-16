От руководства «МПБО-2» в Янино требуют закрыть завод, чтобы предотвратить экологическую катастрофу

Петербургские власти не торопятся помогать жителям Янино, у которых уже нет терпения дышать зловоньем со свалок и страдать от загрязнений мусороперерабатывающего завода «МПБО-2». Вопрос, почему администрация завода до сих пор не понесла наказание, остается открытым.

В Ленинградской области располагается государственный мусороперерабатывающий завод ГУП «МПБО-2», МПЗ. Это крупнейший завод в Северо-Западном регионе, в год он перерабатывает порядка 500 тысяч тонн мусора. Туда поступают отходы 4-5 уровня опасности, помимо переработки завод занимается транспортировкой мусора, утилизацией, сбором и обезвреживанием.

По идее, мусороперерабатывающие заводы должны быть максимально экологичными. По мнению оппозиционеров, именно такие заводы должны строиться повсеместно, а от сжигания мусора следует отказаться, так как в этом случае в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных элементов и загрязняются водоемы. Мусоросжигающие заводы бойкотируют в Москве, Зеленограде, Казани и в других городах. Оппозиция вместе с активистами регулярно устраивает акции протеста и митинги против строительства таких объектов.

Когда «МПБО-2» только начинал свою работу, создатели преследовали идею экологичности и защиты окружающей среды с помощью новейших технологий. Однако нужную технику не завезли, об этом СМИ сообщал эколог Егор Леонтьев. Несколько лет спустя работа МПЗ стала для жителей Янино настоящим испытанием. И без того старое оборудование устарело еще больше, и завод попросту перестал справляться с нагрузками, повсеместно нарушая экологические нормы. При этом требования Роспотребнадзора не исполняются, а мнение местных жителей никто не слушает.

Последние пару лет МПЗ больше походит на обыкновенную мусорную свалку, нежели на перерабатывающее мусор предприятие. Зловонная гора отходов просто лежит на территории завода и гниет. От гниения исходят пары, и ветер разносит их вокруг на многие километры. Больше всего страдают жители деревень Суоранда, Хирвости и Токкари. Граждане выплескивают негодование в социальных сетях.

В группе «ЖК Ясно Янино Family» пишут, что все оборудование произведено в 80-х годах, а сам завод, по сути, занимается лишь складированием отходов. Люди подозревают, что мусор там просто сжигается, так как от завода постоянно доносится запах жжения.

Жалобы и недовольства экоактивистов и местных жителей не производят никакого эффекта. Руководство «МПБО-2» на них не реагирует, несмотря на штрафы и регулярные проверки. Это походит на сознательное игнорирование проблемы и нарушение закона.

Только за последние полгода список нарушений многократно увеличился. Осенью прошлого года, во время дождя, мусор начал «тлеть». Новостное агентство 47News тогда выпустило об этом сюжет. Как бы руководство ни отрицало сжигание мусора, местные жители все равно полагают, что мусор утилизируется именно этим способом. В конце концов, Роспотребнадзор привлек ГУП «МПБО-2» к ответственности.

Работа «МПБО-2»

Управление РПН по Ленобласти провело в середине осени 2019 года внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что завод нарушил санитарные требования, когда перерабатывал отходы. Примечательно, что это было уже повторное нарушение. Руководство завода привлекли к административной ответственности по статье 6.35 КоАП. В феврале 2020 года новая проверка выявила, что требования до сих пор игнорируются. Был составлен еще один протокол о нарушении. Но очередная проверка в марте показала, что нарушения продолжаются. Также объем мусора, который хранится на заводе, не был сокращен.

«Московский Комсомолец» предоставил информацию, согласно которой к февралю 2020 года на заводе собралось порядка 40 тысяч тонн отходов. И мусор продолжает поступать. Об этом свидетельствует съемка с дрона эко-активистами движения «Зеленый фронт».

Жители Янино также указывают, что вокруг МПЗ появились импровизированные свалки. Случалось, что грузовики приезжали и скидывали отходы далеко не там, где надо, и уезжали.

Эксперты и экологи считают, что «МПБО-2» является виновником настоящей экологической катастрофы в Янино. Земля отравлена отходами, вода мутнеет, в воздухе многократно превышен уровень хлороформа.

Глава «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов рассказал, что хлороформ сказывается на работе центральной нервной системы человека, вызывает головные боли и проблемы с печенью и почками. Также эко-эксперты выяснили, что отходы сливаются в дренажные канавы, связанные с ручьем Нарвин – он протекает в Кудрово и впадает в Охту. Канава также растекается по лесу, заражая деревья и животных.

Добиться реакции от властей Петербурга, в компетенции которых находится «МПБО-2», удалось только по прошествии нескольких лет, путем многочисленных жалоб и запросов. СК по распоряжению Александра Бастыркина начал проверку. Однако неизвестно, к чему приведут эти меры. Жители настаивают на закрытии завода, потому как им надоело страдать и задыхаться от запаха отходов.

Подключение к делу правоохранительных органов никак не объясняет, почему власти Петербурга так долго игнорировали бедствие в Янино, да еще и не лишили «МПБО-2» статуса регионального оператора. Зловонное предприятие чуть было ни выиграло несколько контрактов на восемьдесят миллиардов рублей. Избежать этого удалось лишь благодаря обращению частных компаний в суд. При этом не совсем ясно, почему на заводе не сменилось руководство, а многочисленные штрафы и полное игнорирование регламента РПН не стали поводом для увольнения директора завода Тихона Шмелева.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.04.20

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