Леса, редкие птицы и растения могут погибнуть из-за «кислотных дождей» от выбросов «АБЗ № 1»

Вредные выбросы питерского «Асфальтобетонного завода № 1» («АБЗ №1») образующиеся при производстве материалов для дорожного покрытия, могут образовывать «кислотные дожди» и негативно влиять на природные объекты. В зоне риска, после появления предприятия на 3-й Конной Лахте, окажутся леса Приморского лесничества и особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Какие вредные вещества образует АБЗ?

Асфальтобетонные заводы имеют второй класс экологической опасности (вреднее только производства I класса) и обширные санитарные зоны из-за токсичности производства материалов для дорожного покрытия, сопровождающимся вредными выбросами, влияющими на человека и на природные объекты. «АБЗ №1», планирующий переезд из Коломяг на 3-ю Конную Лахту, не является исключением.

При работе подобного предприятия в атмосферу выделяются значительные объемы загрязняющих химвеществ: неорганическая пыль с диоксидом кремния, оксиды углерода и азота, диоксид серы, углеводороды (в том числе полициклические), мазутная зола (если используется в качестве топлива), сажа при работе транспорта на дизтопливе.

Источниками загрязнения на заводе являются выхлопные трубы, дымовые трубы, открытые площадки для хранения минералов и прочих материалов, нужных для производства, а также само оборудование, которое, например, используется для изготовления вязких битумов из гудрона, битумных эмульсий и прочего. Вредоносные вещества попадают в воздух и значительно загрязняют окружающую среду.

Частицы, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии, образуют различные аэрозоли, снижают поступление солнечного света. Улетучивающиеся в воздух при неполном сгорании топлива жидкие соединения углеводородов и их производные, в результате фотохимических реакций между оксидами азота и углеводородами, образуют новые соединения, которые рассеиваются в виде капель. Большая концентрация посторонних частиц приводит к повышенной облачности, образованию туманов и выпадению осадков. Оксиды азота влияют на появление смога, а при сочетании с углеводородами могут образовать пероксиацилнитрат (ПАН, высокотоксичное соединение). Высокая концентрация в воздухе диоксида серы может привести к образованию «кислотных дождей». Под такими дождями понимают выпадение всех видов метеорологических осадков (снег, дождь, град, туман) при которых наблюдается понижение водородного показателя (pH) из-за загрязнений воздуха кислотными оксидами, обычно оксидами серы и оксидами азота.

Как «АБЗ № 1» повлияет на природные объекты?

В настоящее время в Смольном планируют переместить «АБЗ №1» из Коломяг на участок 55 в промзоне на 3-й Конной Лахте. Расположение неудачное по двум причинам. Во-первых, АБЗ окажется в окружении особо охраняемых природных территорий: «Петровский пруд», «Юнтоловский заказник», «Северное побережье Невской губы». В 600 метрах к западу от завода находятся леса Приморского лесничества. Важно, что участок входит в двухкилометровую зону санитарной охраны Финского залива. Во-вторых, «АБЗ №1» имеет негативную репутацию из-за создания невыносимых условий жизни в Коломягах. По данным информресурса «Мегаполис», несмотря на модернизацию, проведенную в 2017 году, предприятие все равно сильно загрязняет атмосферу, что подтверждалось замерами.

Район «Лахта-Ольгино» ожидает неблагоприятное будущее. Ветра, в том числе приходящие со стороны Финского залива, разнесут вредные выбросы «АБЗ №1» по округе. Химвещества предприятия повлияют на экологию. Выделяющиеся в процессе производственной деятельности двуокись серы и окиси азота трансформируются в атмосфере Земли в кислотообразующие частицы, которые понижают рН дождевой воды. «Кислотные дожди» пагубно повлияют на ООПТ. Повышенная кислотность в прудах и иных водных объектах рядом с «АБЗ №1» может повлечь гибель живых организмов. Накопление выбросов в водных объектах может привести к выщелачиванию токсичных металлов и повышенной растворимости алюминия, кадмия, ртути и свинца из донных отложений и почв. «Кислотные дожди» негативно сказываются на лесах – снижается плодородие почв, а растения гибнут. Важно, что дожди с повышенным содержанием вредных веществ могут приводить к просачиванию токсичных металлов в водоносные слои почвы.

Если ситуацию запустить, то в «Петровском пруду» могут погибнуть чисто-белые кувшинки, элодея, роголистник, а также ящерицы и лягушки. «Юнтоловский заказник» рискует утратить кустарник «восковник болотный», занесенный в Красную Книгу и сохранность которого на особо контроле. Пострадают и птицы. Это доставит неприятности и местным жителям ЖК «Юнтолово», борющимся за заказник не один год. Комплекс утратит статус самого экологичного в городе. Пострадает городской лес Приморского лесничества, расположенный в 600 метрах от «АБЗ №1», а также Финский залив. Высок риск отравления птиц на территории «Северного побережья Невской губы» феноловыми выбросами и иными отравляющими веществами. Это особенно важно, так как территория ООПТ находится на миграционном маршруте.

Перемещение «АБЗ №1» из Коломяг в промзону на «Конную Лахту» недопустимо, так как это создает риск экологического бедствия и утраты особо охраняемых природных объектов. Необходимо рассмотреть возможность переезда предприятия в другой район города.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что коломяжский «АБЗ №1» является предприятием, способствующим развитию онкологических заболеваний и появлению астмы. Размещение рядом с жилыми постройками завода со вторым классом экологической опасности может привести к росту заболеваемости среди населения, в том числе среди детей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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