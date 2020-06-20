Возмущённые переездом АБЗ-1 петербуржцы устроили массовый флэшмоб

На прошедшей неделе, 17 и 18 июня, в Петербурге был побит температурный рекорд, продержавшийся 115 лет. В связи с аномальной жарой петербургские власти продлили действие противопожарного режима еще на две недели. Он устанавливает запрет на посещение жителями города лесов и лесопарковых зон.

Такая забота Смольного о зеленой зоне Северной столицы понятна, но в это же время Администрация Санкт-Петербурга старается не замечать куда большую угрозу для экологической обстановки в городе. Речь идет о строительстве асфальтобетонного завода АБЗ-1 в непосредственной близости от Юнтоловского заказника и прилегающего к нему лесопарка, сообщает АБН.

Данное предприятие хотят перевести на площадку, расположенную всего в двух километрах от природоохранной зоны. Завод переносят из Коломяг после многочисленных протестов жителей этого района.

Подобная логика Смольного, откровенно говоря, непонятна. Предприятие, имеющее II класс опасности, следует выносить за черту города, а не размещать поблизости от Государственного природного заказника и района жилой застройки.

Жители Коломяг связывали высокий уровень онкологических заболеваний в районе именно с работой АБЗ-1. Данное предприятие выбрасывает в окружающую среду большое количество фенола, который провоцирует заболевания. Согласно проведенным замерам, уровень фенола в воздухе превысил норму в 42 раза.

В 2015 году было принято решение перенести предприятие в безопасное место. Неясно, почему городскими властями был выбран район Юнтоловского заказника в качестве нового места для АБЗ-1.

Теперь жителям Ольгино и Лахты приходится бороться за свое здоровье и благоприятную экологическую обстановку в районе. На все обращения местных жителей городские власти отвечают отписками о «безопасности» проекта. Тем временем в районе, где собираются разместить токсичное производство, растет возмущение общественности.

Ситуация с коронавирусом не позволила жителям Лахты и ЖК «Юнтолово» проводить пикеты и массовые акции против строительства АБЗ-1 в непосредственной близости от их домов, но граждане сумели найти выход из ситуации.

Жители района запустили своеобразный флешмоб, вывешивая плакаты на окнах своих квартир с требованием о запрете строительства АБЗ-1.

Первое обращение к жителям района с призывом не прекращать борьбу против строительства асфальтобетонного завода даже в условиях самоизоляции было размещено 5 июня в соцсети «ВКонтакте». За это время число протестующих среди жителей Юнтолово, Лахты и Ольгино значительно возросло. Вероятно, что после того, как в Петербурге отменят последние ограничения, городские власти столкнутся с организованным протестом жителей Приморского района против строительства опасного предприятия рядом с их домами.

Ответственность за это будет лежать на Смольном, который, игнорируя мнение жителей города, сам создал очаг общественного напряжения, пытаясь не решать проблему, а «спустить все на тормозах».

Судя по активности флешмоба, жители Юнтолово не собираются отказываться от намерения защитить свой район от размещения опасного для здоровья и экологии производства.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.06.20

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