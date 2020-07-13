Активисты готовы оказать давление на власти Петербурга, чтобы не допустить переезда «АБЗ № 1» в Ольгино

Власти Петербурга отказались от идеи перевести земли садоводств около 2-й и 3-й «Конной Лахты» в Ольгино из жилых в промышленные. Промзону намеревались расширить, в том числе и для размещения «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ №1). Но сохранение статуса земель в качестве садоводческих не решило проблему соседства с экологически небезопасным предприятием.

Комиссия по поправкам в Генплан Петербурга пересмотрела зонирование земельных участков, на которых расположены садоводства в районе 3-й Конной Лахты. После этого власти города решили отменить свое решение об изменении статуса жилой территории на промышленную. После 2021 года в Генплане будет официально указано, что это территория для дачных участков. Общественный резонанс повлиял на власти, и они не приняли ошибочное решение.

О том, что власти северной столицы собираются перевести жилую зону садоводств возле 2-й и 3-й Конной Лахты в Ольгино в промзону, стало известно в мае этого года. В марте 2021 года планировалось утверждение нового Генплана Петербурга. В документ намеревались внести изменение земельного статуса и расширить имеющуюся промзону. Это было связано с планами перенести туда АБЗ №1 из Коломяг, где от деятельности предприятия страдает экология.

Более 2 тысяч жителей Ольгино были недовольны перспективой включения их земель в промзону и переносом АБЗ №1. По данным «МБХ.Медиа», многие из них проживают на территории садоводств и не имеют другого жилья. Изменение статуса земли привело бы к возникновению юридических проблем. Согласно закону, дома, находящиеся в промзонах, могут быть отнесены к самострою и признаться непригодными для проживания. Также не обошлось бы и без сложностей при регистрации имущества, разделения или объединения садовых участков.

Кроме того, АБЗ №1, негативно влияющий на экологию Коломяг, отравлял бы окружающую среду и в Ольгино. Это привело бы к снижению стоимости домов. Жители Ольгино обращались в разные инстанции, чтобы оставить статус земли без изменений и не переносить в Конную Лахту завод из Коломяг. Городские власти не реагировали на их обращения. Решением проблемы в Петербурге занялись только после появления публикаций не только в региональных, но и федеральных СМИ, а также большого количества жалоб в городских комитетах.

Сохранение статуса земель садоводств и уменьшение площади промзоны – это позитивные моменты. Однако вопрос с переносом АБЗ №1 до сих пор не решен. Решение об отмене размещения предприятия в Ольгино не принято, а потому активисты развернули деятельность по недопущению переезда экологически вредного производства, продемонстрировав готовность оказать давление на власти Петербурга.

Ольгинцев поддерживают в Заксобрании Петербурга. Депутат ЗакСа Надежда Тихонова занялась решением этой проблемы. Она направила запрос в Комитет по промышленной политике, инвестициям и торговле Петербурга с требованием предоставить информацию о 63 садовых участках, на которых намеревались разместить АБЗ №1, а также объяснить, почему предприятие отказываются размещать на территории Ленобласти.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.07.20

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