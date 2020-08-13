Жители МО «Лахта-Ольгино» намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за переезда «АБЗ №1»

Жители петербургского муниципального округа «Лахта-Ольгино» готовятся обжаловать бездействие чиновников Смольного, которые не отвечают по существу на запросы о законности переезда «Асфальтобетонного завода № 1» («АБЗ № 1») из Коломяг в «Конную Лахту». Подробности сообщило издание «Санкт-Петербург.ру».

Жители «Лахты-Ольгино» уже несколько месяцев борются за право жить в экологически чистом районе и пытаются остановить переезд асфальтобетонного завода в «Конную Лахту» из Коломяг. По мнению участников движения «#противАБЗ», перемещение предприятия на участок в их муниципальном округе не соответствует законодательству РФ, так как нарушаются требования СанПиН 2.1.5.2582-10 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Более того, завод может разрушить экосистему находящихся рядом заказников. Жители округа попросили природоохранную прокуратуру провести проверку законности переезда «АБЗ №1». Однако чиновники не стали проводить проверочные мероприятия, а горожане получили лишь ответы с неоднозначной мотивирующей составляющей.

Природоохранная прокуратура вместо проверки перенаправила обращение в профильные ведомства Смольного – Комитет природопользования, Комитет градостроительства (КГА), – а также в надзорную городскую инстанцию – Роспотребнадзор. Однако и там детально разбираться в ситуации и аргументации горожан не стали, ответив на жалобы отписками.

Комитет по природопользованию, сославшись на отсутствие компетенции по ответу на поставленные вопросы, перенаправил запрос жителей в Комитет по промышленной политике Петербурга (КППИТ) и в «Невско-Ладожское Бассейновое водное управление» (НЛ БВУ). В НЛ БВУ присланное письмо из Смольного рассмотрели, но ответа по существу не дали и вновь переслали его в Комитет по природопользованию.

Ситуацию с «АБЗ № 1» не смог прояснить и градостроительный комитет. Из КГА пришёл ответ, который активисты охарактеризовали как большую канцелярскую отписку, суть которой сводилась к тому, что комитет не собирается проводить никаких проверок и искать альтернативные решения по размещению завода.

Ясность в проблему законности переезда не смог принести и Росприроднадзор. Активисты движения «#противАБЗ» отметили, что ответ ведомства был единственным по существу заданных вопросов, но и там чиновники допустили ошибку. В надзорном ведомстве исказили суть вопроса, отметив, что требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10 не запрещено размещать объекты в зоне санитарной охраны района водопользования. Однако активисты спрашивали про охраняемый район в целом, куда входит зона санитарной охраны и где запрещено строить промышленные объекты в соответствии с указанными требованиями, пишет «Санкт-Петербург.ру».

Жители МО «Лахта-Ольгино» негативно отнеслись к равнодушию петербургских чиновников, которые не захотели разбираться в нюансах проблемы и прислали сомнительные отписки, сославшись на отсутствие компетенции. Активисты уверены, что у каждого ведомства, которое рассматривало обращение, в той или иной степени были соответствующие полномочия для проведения проверок и принятия решений. Однако ими просто не воспользовались. В настоящее время бездействие чиновников петербуржцы собираются обжаловать в Генпрокуратуре.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.08.20

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