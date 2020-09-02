Мундепы «Лахта-Ольгино» пообещали организовать встречу жителей с депутатами ЗакСа по проблеме «АБЗ №1»

Муниципальные депутаты округа «Лахта-Ольгино» помогут местным жителям организовать встречу с парламентариями Законодательного Собрания Петербурга по проблеме переезда «Асфальтобетонного завода №1» из Коломяг в промзону «Конная Лахта». Обсуждение проблемы переезда предприятия может состояться в ближайшее время.

Жители «ЖК Юнтолово» и Ольгино 29 августа провели акцию под названием «Наведём порядок вместе!» для очистки от мусора территории жилого комплекса и находящегося рядом охраняемого природного заказника «Юнтолово». В рамках мероприятия также была проведена запланированная встреча с муниципальными депутатами МО «Лахта-Ольгино» для обсуждения имеющихся проблем и жалоб жителей округа.

Одной из самых актуальных тем для дискуссии с местными властями является вопрос предстоящего переезда «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ №1) из Коломяг в промзону «Конная Лахта». Жители озадачены переносом предприятия в виду его потенциальной экологической опасности и жалоб петербуржцев, проживающих в непосредственной близости от завода, базирующегося на данный момент на Новосельковской улице, на удушье и проблемы со здоровьем. Все присутствующие на акции высказались однозначно против перемещения «АБЗ №1», считая, что завод также негативно повлияет на окружающую среду как и в Коломягах, а его выбросы пагубно скажутся на заказнике «Юнтолово». Жители высказали свою обеспокоенность мундепам и выступили с инициативой организовать встречу с депутатами ЗакСа Санкт-Петербурга.

По итогам встречи мундепы округа «Лахта-Ольгино» согласились помочь в организации встречи местных жителей с депутатами городского парламента по проблеме переезда «АБЗ №1». Дискуссия с парламентариями может пройти в ближайшее время.

Напомним, о переезде «АБЗ № 1» в «Конную Лахту» стало известно в марте 2020 года. Намерение властей города перебазировать завод из Коломяг в «Конную Лахту» не устроило жителей МО «Лахта-Ольгино» и привело к созданию общественного движения «#ПротивАБЗ», выступившего против переезда, считая его незаконным. Согласно опубликованным данным в ВК-группе движения, участок входит в охраняемый район Финского залива, и строительство там асфальтобетонного завода запрещено СанПиН 2.1.5.2582-10. Местные жители обращают внимание на экологический вред, который потенциально может нанести «АБЗ №1» находящимся рядом охраняемым природным объектам – заказникам «Юнтоловский» и «Северное побережье Невской Губы», а также памятнику природы «Петровский Пруд».

Ранее СМИ сообщали, что «АБЗ №1» уже фактически начал переезд. Об этом свидетельствует зарегистрированное в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга заявление о предоставлении участка. При этом, согласовывая разрешительные документы, чиновники не проводили новый мониторинг объектов недвижимости в собственности города и сделали вывод о безальтернативности площадки в Ольгино на основе данных 2015-2017 года. В то же время источник издания DixiNews обращал внимание, что альтернативу найти можно. Но проблема переноса завода заключается в том, что руководство «АБЗ №1» заинтересовано в перспективных участках на севере города и отказывается от предложенных вариантов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.09.20

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