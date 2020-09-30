Полигон «Новоселки» снова в центре скандала из-за проблем с дренажной системой и подтеком фильтрата

В ходе августовской проверки природоохранной прокуратурой мусорного полигона «Новоселки», где проходит рекультивация, обнаружили подтопление территории фильтрационными стоками. Это может говорить о нарушениях технологии при создании «саркофага» и дренажной системы.

СМИ давно пишут о проблемах полигона «Новоселки», где еще в 2018 году начался процесс рекультивации, на первый этап которой потратили 2 миллиарда рублей. Было проведено расследование, позволившее установить, что на полигон продолжают свозить горючие строительные отходы, а также «компост» с МПБО-2, что представляет потенциальную опасность из-за отсутствия на свалке системы сбора свалочных газов.

Сейчас возникла еще одна серьезная проблема – мусорный фильтрат с полигона подтапливает местность. Он представляет опасность для экологии всего района, о чем говорили и раньше, но тогда проблему не рассмотрели с технической точки зрения.

Ранее упомянутая проверка показала неутешительный результат: из-за прохождения сточных вод через полигон выявлено подтопление местности фильтрационными стоками. Кроме того, их регулярно сбрасывают, после чего стоки попадают в мелиоративный канал. Позже соответствующие органы вынесли предписание об устранении выявленных нарушений.

Журналисты объяснили, почему возможно нарушение технологии при обустройстве дренажа фильтрата на первом этапе. Дело в том, что технический этап уже практически завершен: проведены работы по изоляции отходов от окружающей среды, т.е. создан так называемый «саркофаг», в составе которого должно быть несколько слоев песка и слой спецматериала – «бентомат бентолок». Эта прослойка должна не пускать поверхностные воды внутрь террикона, а мусорный фильтрат – наружу.

Можно предположить, что информация о прошедших работах недостоверна: возможно, гидроизоляция покрывает не все участки полигона. Но обратим внимание на проект рекультивации «Новоселок», который предполагает снабжение полигона системой дренажа для сбора мусорного фильтрата. Дренаж представляет собой систему полиэтиленовых труб диаметром 200 мм с 16 смотровыми и тремя накопительным колодцами на глубине до одного метра по кромке основания террикона. По идее в трубах и должен скапливаться фильтрат, а после сбрасываться в накопительные колодцы. Оттуда их должны откачивать и увозить на очистку.

То, что местность рядом с полигоном была затоплена, указывает на неисправную систему дренажа. Чтобы инициировать процесс проверки рекультивации полигона, Neva.Today направила запрос в природоохранную прокуратуру.

Сегодня за полигоном «Новоселки» продолжают следить экоактивисты Приморского и Выборгского районов и надзорных ведомств Санкт-Петербурга. Если бы не действия активистов, то к проблеме, возможно, так и не привлекали должное внимание.

В начале сентября было направлено обращение в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора по факту завоза строительного мусора и компоста на полигон. После этого надзорное ведомство вынесло предостережение о недопустимости нарушения технологии рекультивации заказчику работ – «Центру комплексного благоустройства». Теперь природоохранная прокуратура контролирует и деятельность компании-подрядчика – «Профистрой Северо-Запад».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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