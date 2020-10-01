Возбуждено дело об убийстве после обнаружения человеческих останков в Неве

В Приморском районе Санкт-Петербурга обнаружили останки человека в мешке. Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе из Екатерингофки выловили тазовую часть. На фрагменте тела были обнаружены колотые ранения, сообщает «Мойка78».

Затем рабочий обнаружил подозрительный мешок на территории яхт-клуба «Геркулес», расположенного на Береговой улице, дом №19. По словам мужчины, он заметил сверток несколькими днями ранее, но не придал ему значения, пока не почувствовал дурной запах, и только тогда обратился в полицию.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Останки отправлены в экспертно-криминалистический отдел главного следственного управления СК России по Петербургу. Специалисты проведут генетическую экспертизу для установления личности погибшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 01.10.20

Противоречит Жилищному кодексу и нарушает права россиян: в Госдуме раскритиковали законопроект «единороссов» о всероссийской реновации. / Полигон «Новоселки» снова в центре скандала из-за проблем с дренажной системой и подтеком фильтрата. / В правительстве РФ придумали новую схему расчета МРОТ и прожиточного минимума: законопроект внесен в Госдуму. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»