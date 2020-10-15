В Неве нашли пакет с человеческими останками

Из Невы достали пакет, в котором обнаружили части тела человека. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Жуткая находка была сделана в районе проспекта Обуховской Обороны. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, пишет 78.ru.

Первое сообщение об обнаружении человеческих останков в Санкт-Петербурге поступило в полицию 21 сентября. Затем на территории яхт-клуба нашли мешок с другими частями тела. СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

13 октября правоохранители сообщили о задержании подозреваемого. По версии следствия, найденные останки могут принадлежать работнику завода, которого в цеху убил коллега, после чего расчленил и сбросил в воду.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.10.20

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