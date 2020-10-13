российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 октября 2020, 11:19 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербурге задержали расчленителя

В Санкт-Петербург правоохранителям удалось вычислить убийцу, останки жертвы которого обнаружили ранее в реке Екатерингофке. Подозреваемый задержан.

Первое сообщение об обнаружении человеческих останков поступило в полицию 21 сентября. Затем на территории яхт-клуба нашли мешок с другими частями тела. СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

Следователи установили, что погибший – 37-летний мужчина, который 5 сентября ушел на работу на завод, расположенный в Невском районе Петербурга, и пропал. Об исчезновении в полицию сообщила женщина, пишет портал 78.ru.

Расследование привело правоохранителей к другому сотруднику завода. По версии следствия, между коллегами на территории цеха произошел конфликт, в результате которого один из них ударил ножом в шею другого, от чего тот скончался. После этого убийца, решив скрыть следы преступления, расчленил тело, разложил останки по мешкам и выбросил в воду.

Накануне сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего петербуржца, которого подозревают в убийстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.20

В Петербурге полиция вскрыла схему хищения лекарств для онкобольных. / Карабахский конфликт: кого должна поддержать Россия. / Деньги вдруг нашлись: «Единая Россия» объявила о готовящейся индексации пенсий работающим пенсионерам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Возбуждено дело об убийстве после обнаружения человеческих останков в Неве

Метки / Убийства

Убийца трех человек в Нижегородской области покончил с собой

Уроженка Узбекистана попалась на организации заказного убийства на Камчатке

Житель Коми зарезал полицейского и ранил второго

Возбуждено дело об убийстве после обнаружения человеческих останков в Неве

В Татарстане у убийцы 6-летнего ребенка нашли психическое заболевание

Убийца 9-летней девочки рассказал о причинах расправы

Убийцу 9-летней девочки задержали под Нижним Новгородом

В Краснодарском крае мужчина зарезал женщину и ребенка из-за любви к сестре убитой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,