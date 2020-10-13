В Санкт-Петербурге задержали расчленителя

В Санкт-Петербург правоохранителям удалось вычислить убийцу, останки жертвы которого обнаружили ранее в реке Екатерингофке. Подозреваемый задержан.

Первое сообщение об обнаружении человеческих останков поступило в полицию 21 сентября. Затем на территории яхт-клуба нашли мешок с другими частями тела. СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

Следователи установили, что погибший – 37-летний мужчина, который 5 сентября ушел на работу на завод, расположенный в Невском районе Петербурга, и пропал. Об исчезновении в полицию сообщила женщина, пишет портал 78.ru.

Расследование привело правоохранителей к другому сотруднику завода. По версии следствия, между коллегами на территории цеха произошел конфликт, в результате которого один из них ударил ножом в шею другого, от чего тот скончался. После этого убийца, решив скрыть следы преступления, расчленил тело, разложил останки по мешкам и выбросил в воду.

Накануне сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего петербуржца, которого подозревают в убийстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.20

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