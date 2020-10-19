Активисты завершили сбор подписей против переезда «АБЗ №1» в Конную Лахту

Активисты движения «Против АБЗ» завершили сбор подписей под письмом межрегиональной экоорганизации «Зеленый Крест» к губернатору Петербурга Александру Беглову против переезда «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ №1») в Конную Лахту. Об этом движение сообщило на своей официальной странице. Активистам удалось собрать 1400 подписей за две недели.

«Зеленый Крест» оказывает активистам поддержку после инициации местными жителями протеста против переезда предприятия. Ранее глава организации Юрий Шевчук заявлял, что экологическая емкость Лахты исчерпана, а появление «АБЗ №1» в Конной Лахте ухудшит экологическую обстановку и может спровоцировать социальный конфликт из-за «вживления опасных производств» по соседству с новым жильем.

Напомним, «АБЗ №1» – экологически проблемное предприятие, против которого ранее протестовали жители Коломяг, проживающие в 100-500 метрах от производства и мучающиеся от удушья из-за вредных выбросов завода. Власти города приняли решение перенести предприятие и в качестве площадки для размещения выбрали участок в Конной Лахте. Однако против строительства асфальтобетонного предприятия на новом месте выступили жители МО «Лахта-Ольгино», создав движение «Против АБЗ». С весны 2020 года активисты отстаивают свое право на благоприятную среду и указывают властям города на незаконность и вредоносность переезда завода. По мнению активистов, «АБЗ №1» планируется разместить на участке, который входит в охраняемый район Финского залива, а его выбросы могут разрушить уникальную экосистему находящихся рядом охраняемых государством природных объектов – «Юнтоловский заказник», «Северное побережье Невской Губы», «Петровский пруд».

Жители МО «Лахта-Ольгино» заказывали проведение экологической экспертизы Конной Лахты у организации ЭКОМ. Обследование территории, в том числе включающей участок для размещения завода, показало, что Конная Лахта имеет высокую природную ценность, а на ее территории гнездятся краснокнижные птицы.

Сегодня протест жителей поддерживается на уровне парламента Петербурга. Депутат ЗакСа города Надежда Тихонова, сославшись, в том числе, на проведенную ЭКОМ экспертизу, внесла в парламент законопроект о включении Конной Лахты в список территорий, где необходимо провести комплексное экологическое обследование. По его результатам зону могут признать заповедной и запретить строительство «АБЗ №1», а также любых других промышленных предприятий. К поддержке активистов Ольгино подключился депутат ЗакСа Борис Вишневский, который резко обозначил свою позицию и заявил, что нельзя решать проблемы одних районов за счет других. Парламентарий также запросил данные по 63 участкам, которые ранее рассматривались для размещения «АБЗ №1».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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