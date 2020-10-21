Глава «Зеленого Креста» поможет жителям Ольгино в решении проблемы с переносом «АБЗ №1»

Экологическая организация «Северо-Западный Зеленый Крест» направила в Смольный письмо с подписями жителей муниципального образования «Лахта-Ольгино» касательно проблемы переноса Асфальтобетонного завода №1 («АБЗ №1») в промзону «Конная лахта». Глава организации Юрий Шевчук сообщил журналистам «Аргументов и Фактов», какие перспективы у этого обращения.

В минувшее воскресенье, 18 октября, завершился сбор подписей горожан под письмом «Северо-Западного Зеленого Креста» к губернатору Петербурга Александру Беглову. Против переноса «АБЗ №1» в Конную Лахту выступили 1400 подписавшихся. Объединившиеся в движение «Против АБЗ» жители МО «Лахта-Ольгино» выступают против переноса завода с весны этого года. Они считают, что предприятие будет угрожать не только здоровью людей, но и благополучию расположенных неподалеку природных объектов, таких как «Петровский пруд», «Юнтоловский заказник» и «Северное побережье Невской губы».

Глава «Северо-Западного Зеленого Креста» Юрий Шевчук в беседе с «АиФ» рассказал, что письмо в правительство Санкт-Петербурга уже отправлено, остается только ждать результатов рассмотрения. Эксперт считает, что подобное обращение возымеет эффект, учитывая, сколько людей его подписали.

«Понимаете, люди хотели что-то сделать. <…> Они узнали, что я веду переписку с властями. Это ведь не первое письмо, которое я отправил в правительство. У них был выбор: самим написать письмо – и там активисты писали, либо подписаться под моим <…> Мне кажется, что таким образом письмо стало весомей», – считает эколог.

Конечно, утверждать наверняка, что письмо окончательно решит проблему с переездом «АБЗ №1» нельзя, отметил Шевчук. В данном случае события могут развиваться по двум сценариям. Либо чиновники встанут на сторону местных жителей и примут решение об отмене переноса предприятия. Либо они могут решить, что позиция активистов недостаточно аргументирована, и там уже придется действовать по обстоятельствам.

Однако глава «Зеленого Креста» подчеркнул, что в любом случае нужно учитывать и позицию жителей Коломяг, где сейчас расположен завод. Они такому соседству тоже не рады.

«Я ни в коем случае не говорю о том, чтобы оставить его там – в Коломягах. Надо, конечно, его перебазировать, безусловно. Только не так, чтобы у одних людей убрали из-под носа, а другим под нос поставили», – подчеркнул Шевчук в разговоре с «АиФ».

Шевчук заверил, что даже если в Смольном не прислушаются к мнению горожан, «Зеленый Крест» продолжит поддерживать жителей МО «Лахта-Ольгино» по обстоятельствам и при необходимости. Однако в целом эколог надеется на благополучный исход дела. Эксперт отметил, что он, как член экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, тема перебазирования «АБЗ №1» еще поднимет в правительстве Петербурга. Опыт работы подсказывает, что к мнению экспертного сообщества чиновники прислушиваются, заключил Шевчук.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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